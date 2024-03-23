AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Rant Çetelerine İzin Vermeyeceklerini Söyledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Rant Çetelerine İzin Vermeyeceklerini Söyledi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Rant Çetelerine İzin Vermeyeceklerini Söyledi

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, çetelere pabuç bırakmayacaklarını ve ilçenin kaotik ortama sürüklenmesine izin vermeyeceklerini açıkladı. Revizyon uygulamasının neden yapılmadığı sorusuna da cevap veren Sezer, çetelerin bu ortamdan fayda sağlamak istediğini belirtti.

23.03.2024 10:02  Güncelleme: 10:10
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AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, yaptığı açıklamasında Kdz. Ereğli'de rant çetelerine izin vermeyeceklerini söyledi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı İbrahim Sezer; gazetecilerin sorularını yanıtlayarak çetelere pabuç bırakmayacaklarını söyledi. Bazı kesimler tarafından ilçenin kaotik ortama sürüklenmek istendiğini öne süren Sezer, "Sayın Posbıyık bu bahsettiğiniz konuları her seçim döneminde gündeme getiren bir isim. Çünkü bundan nemalanmayı beklenti içine girmeyi adet haline getirmiş bir siyasetçi. Şunu açıkça ifade edeyim, bizim bu bahsettiğiniz çeteler, Ereğli'yi kaotik ortama sürüklemek isteyen kişiler, gruplarla hiçbir işimiz olmaz. Hiçbirisine de Allah'ın izniyle pabuç bırakmayız. Bunu kesinlikle ifade etmek istiyorum. Şunu da peşinen söyleyeyim. Ereğli'de eğer böyle bir çete, böyle bir gruplar varsa buna izin vermeyeceğiz. Söylemlerinden ziyade kendi yanındakilere dikkat etmesi gerektiğini tavsiye ediyorum. Ereğli'de bu gruplara, bu çetelere kesinlikle pabuç bırakmayız. Müsaade etmeyiz. Biz vatandaşlarımızın, seçmenimizin, insanlarımızın huzur ve rahat içerisinde yaşayacağı bir Ereğli'yi tekrar imar etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Revizyon uygulamasının neden yapılmadığı sorusuna da cevap veren Sezer, "18 uygulaması ve Revizyon uygulamaları Ereğli'de imar yapılanması için, imarın düzenlenmesi için gerekli bir hazırlık ve gerekli bir süreç. Ancak şunu hep beraber gözlemliyoruz. Bu yönetim için söylüyorum, Ereğli'de revizyonda birilerinin önce hazırlık yapmış olması gerekir ki, arsa toplamadır, hisse almadır gibi işleri önce yapacaklar ki, daha sonra revizyonla 18 yapacaklar. Az önce sizin bahsettiğiniz o çete ve gruplar işte bu ortamdan fayda sağlamak isteyen gruplar bunlar 18 ve revizyon uygulamalarında kendilerine çıkar sağlamak istemek isteyenlerle aynı gruplar zaten. Dolayısıyla onlar garibanın, köylünün mümkün olduğu kadar çok uygun paralara hisseler toplayıp, parseller alıp, yeşil alanlar alıp buralardaki beklentileri 1 liralık yeri nasıl 100 lira nasıl yapılabilir, nasıl imara, nasıl konut alanına, nasıl ticari alanlarına açılabilir bunların hazırlıklarındalar. Dolayısıyla bu hazırlıkları bitiremedikleri sürece revizyon yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Özellikle İmarda 18 uygulamasında vatandaşların çok ciddi mağdur edildiğinin altını çizen Ak Parti Adayı Sezer, "Geçenlerde gündem konusu oldu, bir vatandaşımız belki 30-40 yıl önce yapmış olduğu bir evi var, bahçesi var. 18 uygulamaları sırasında daha önce tek kendisine ait olan parsele 16 tane hissedar koymuşlar. Bu ne manaya gelir? Ben buraya 16 kişi koydum, senin tanımadığın hissedarlar koydum, belki hiç anlaşamayacağın birilerini koydum. Çok manasız bir şeyde, ben sana bu baba toprağını, ata toprağını yar etmeyeceğim. Bunu elinden mutlaka alacam. Birilerine peşkeş çekeceğim anlamına gelir. Bu arkadaşımızın da ben feryatlarını figanlarını ciddi bir şekilde takip ediyorum. Allah nasip ederse Belediye Başkanı olduğumda kesinlikle çözüm odaklı olacağız, çözeceğiz. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Gerekirse, Mahkeme süreçlerinde Belediye olarak, Belediye Başkanı olarak kendilerini destekleyecek, her türlü imkanlarını seferber edeceğim. "dedi.

Özellikle kendisinin Ereğli'yi yönetmekte zorlanmayacağını ifade eden İbrahim Sezer, halkın desteğiyle kimseden korku ve çekincesi olmadığını belirterek, "Ben Ereğlili vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hakikaten güveniyorum. Bu yapılara ben kesinlikle pabuç bırakmam. Kimseden de korkumuz, çekincemiz yok. Biz yapacağımız işleri düzgün yapalım, düzenli yapalım. Kimsenin hakkını hukukunu bir başkasına yedirmeyelim. Benim anlayışım bu. O tür bize de meydan okuyacak, karşımıza çıkıp bize farklı muamelelerde bulunacak kimseyi de tanımıyorum. Bunu da buradan açıkça ifade ediyorum. Hiç merak etmeyin, ben Ereğli'de yaşayan herkese güveniyorum. Bizim derdimiz Ereğli'ye hizmet etmek, kesinlikle birilerine hizmet etmek değil "dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı İbrahim Sezer, Rant Çetelerine İzin Vermeyeceklerini Söyledi - Son Dakika

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