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AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü - Son Dakika

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü

17.02.2022 15:23
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Zehra Ceylan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden annesi Zehra Ceylan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan'ın annesi Zehra Ceylan dün rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ceylan için Safranbolu Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ceylan'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Gürel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Yardımcısı Ceylan tabut başında taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zehra Ceylan'ın naaşı Gayza Köyü Aile Mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, cenaze törenine katılan herkese teşekkür ederek, "Annem için de İnşallah bugün acılarından, ızdırabından kurtuluş günü olur. 85 yıllık hayatın önemli bir bölümünü ibadetle, kuranla geçirmiş bir insandı. Ben buna şahidim. Son 10 yıldır ciddi bir hastalıkla pençeleşti. Geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yatalak oldu. Konuşamaz hale geldi. 10 yıldır yatalak olarak hayatını sürdürmeye çalışıyordu. İnşallah kurtuluşa vesile olmuştur" diye konuştu. - KARABÜK

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü

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Mehmet Ceylan, Safranbolu, AK Parti, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'ın acı günü - Son Dakika
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