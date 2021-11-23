AK Parti'li Öçal: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede değişime zihinlerde başlanması gerekir" - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, dünyanın her yerinde farklı yaşam biçimleri yer alsa da özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede değişime, öncelikle zihinlerde başlanması gerektiğini söyledi.

Öçal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1999 yılında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 25 Kasım tarihini Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğini anımsattı.

Dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin uzun yıllardır devam eden ve henüz çözülmemiş bir sorun olarak karşılarına çıktığını ifade eden Öçal, dünya genelinde yaşanan şiddet olaylarının toplumsal bir yara haline geldiğini dile getirdi.

Bu durumu esefle kınadığını anlatan Öçal, şunları kaydetti:

"Hem aile içinde hem aile dışında yaşanan şiddet olayları özellikle fiziken güçsüz olan kadınları hedef almaktadır. Hiçbir ayrım olmadan tüm insanlığa ait temel hakların ihlali, insanlık onuruna aykırı düşmektedir. Kadına şiddet olayını medyaya yansıdığı kadar görebilmekteyiz. Oysa medya, kadına yönelik şiddette iki yüzlü davranmakta. Hırsız feneri gibi görmek ve gösterilmek istenen yeri toplumun gündemine taşırken, gösterilmek istenmeyen, ideolojik kalan birtakım unsurları gündeme getirmemektedir. Suriye, Filistin gibi iç çatışmaların yaşandığı yerlerde kadınlar her türlü şiddete, yaşam hakkı ihlallerine maruz kalırken, dünya medyası buna sessiz kalmaktadır."

Habibe Öçal, kadına yönelik şiddet sorununun, temel insan hak ve özgürlüklerini korumak, geliştirmek için yapılan uluslararası çalışmalarda bile özel alana ait bir mesele olduğu gerekçesiyle arka planda tutulduğunu belirtti.

AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelenin hiçbir taviz verilmeden sürdürüldüğünün altını çizen Öçal, bunu yaparken iç hukuka dayalı uygulamaları iyileştirerek çözüm odaklı adımların atıldığını ifade etti.

AK Parti'li Öçal, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen çalışmaları yaygınlaştırmak, farkındalığı artırmak adına PTT ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde KADES uygulaması görselinin posta pulu olarak bastırılıp dağıtılacağını vurguladı.

Öçal, "Amacımız kadınlarımızın güçsüz ya da çaresiz olmadıklarını vurgulayarak, kadınlarımızın toplumsal yaşamda daha dik durmalarını sağlamaktır. Bu amaca yönelik ülke bazında pek çok sorumluluk projesi yürütülmektedir. Şiddet, insanlık dışı bir harekettir. Dünyanın her yerinde farklı yaşam biçimleri yer alsa da özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede değişime öncelikle zihinlerde başlanması gerektiği açıktır. Zihinlerdeki değişim ise tüm kurum ve kuruluşlar ve toplumun bir bütün halinde mücadele etmesiyle mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.