AK Parti'li Taşkın, Mersin'de bir parka "Eren Bülbül" ismi verilmesinin reddedilmesini kınadı - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde bir parka şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesinin muhalefetin oy çokluğuyla reddedilmesini kınadı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, önceki gün Mersin Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bir parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine önerilen "İyi ki varsın Eren - Eren Bülbül Parkı" isminin verilmesinin CHP, HDP, EMEP ve bağımsız meclis üyelerinin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

Bu durumun kendilerini, şehit yakınlarını, gazileri ve vatanını, milletini seven vatandaşları üzdüğünü anlatan Taşkın, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla isimlerinin verilmesine engel olan CHP, HDP, EMEP ve bağımsız meclis üyelerini en sert şekilde kınıyorum." dedi.

Taşkın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın, kamu vicdanını yaralayan bu karara rağmen her türlü sorumluluğu üzerine alarak "İyi ki varsın Eren Bülbül Parkı" tabelasını parka diktiğini kaydetti.

Mahalle sakinlerinin isteklerinin yerine geldiğini belirten Taşkın, Gültak'ı da tebrik etti.