AK Parti'li Yılmaz: "6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Adalet Bakanlığının hazırlıklarını yürüttüğü 6. Yargı Paketi'nin kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fiziksel, psikolojik, ekonomik hiçbir şiddet türünün kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şiddetin hiçbir türünü ve bahanesini mazur görmediklerini ifade etti.

Hükümetin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığını belirten Yılmaz, "Adalet Bakanlığımızın hazırlıklarını yürüttüğü yargı paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracaktır. Kanun teklifi inşallah yakın zamanda Gazi Meclisimizin gündemine gelecektir. Tüm kadınlarımız adına ortak beklentimiz ve çabamız, bu yargı paketinin tüm partilerin ortak mutabakatıyla kabul edilerek çok kısa sürede yasalaşmasıdır." diye konuştu.

Yargı paketinin kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Kadın varlığını dar kalıplara sıkıştıran tüm klişeleri bir tarafa bırakarak, kadının hayatın her katmanında var olduğunu vurguluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.