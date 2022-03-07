AK Parti'li Yılmaz: "6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak" - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Yılmaz: "6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak"

07.03.2022 16:34
AK Parti'li Yılmaz: "6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Adalet Bakanlığının hazırlıklarını yürüttüğü 6. Yargı Paketi'nin kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracağını söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Adalet Bakanlığının hazırlıklarını yürüttüğü 6. Yargı Paketi'nin kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracağını söyledi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fiziksel, psikolojik, ekonomik hiçbir şiddet türünün kabul edilemeyeceğinin altını çizerek, şiddetin hiçbir türünü ve bahanesini mazur görmediklerini ifade etti.

Hükümetin, kadına yönelik şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığını belirten Yılmaz, "Adalet Bakanlığımızın hazırlıklarını yürüttüğü yargı paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini daha da artıracaktır. Kanun teklifi inşallah yakın zamanda Gazi Meclisimizin gündemine gelecektir. Tüm kadınlarımız adına ortak beklentimiz ve çabamız, bu yargı paketinin tüm partilerin ortak mutabakatıyla kabul edilerek çok kısa sürede yasalaşmasıdır." diye konuştu.

Yargı paketinin kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından biri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gündeme gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Kadın varlığını dar kalıplara sıkıştıran tüm klişeleri bir tarafa bırakarak, kadının hayatın her katmanında var olduğunu vurguluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Düzce'den kısa kısa Düzce'den kısa kısa Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu: (2)

Yargı Paketi, AK Parti, Adalet, Yargı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yılmaz: '6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak' - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
16:09 Rus ordusu adım adım yaklaşırken, Ukraynalılar direnişe yaratıcılık da kattı: Son icatları molotof fırlatan mancınık!
16:02 Gassal kendini aştı! Morgda cenazeyle poz verip "görevimizin başındayız" dedi! Tepki yağdı
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
15:54 Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek?
15:49 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Bozan, kendi devletini mi kuruyor?
15:49 Eski AK Partili belediye başkanı korumasını vurdu!
15:49 Fatih Terim mi? Torrent mi? Burak Elmas'tan gündem olacak kıyaslama!
15:47 Danıştay, hukuka aykırı buldu, Kanal İstanbul kapsamındaki ihale iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 16:40:23. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yılmaz: "6. Yargı Paketi, kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini artıracak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement