AK Parti Milletvekilleri Manisa\'da Basın Mensuplarıyla Buluştu

AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Şehzadeler Park'ta gerçekleşen programa Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de katıldı.
Baybatur, programda yaptığı konuşmada TBMM'nin son yargı paketinin tamamlanmasıyla tatili girdiğini belirterek, milletvekilleri olarak 31 Mart yerel seçimleri için sahada olduklarını belirtti.
Manisa için önemli projelerde adımları attıklarını hatırlatan Baybatur, Gediz Köprülü Kavşağı, Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi, Batı Kışla ve Doğu Kışla'nın millet bahçesine dönüştürülmesiyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.
Baybatur, 17 ilçede adaylarla hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Bundan sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkan adaylarımızla programlarımızı icra edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 17 ilçenin güçlü ittifakı Cumhur İttifakıdır." dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının Manisalı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisindeki geleceğini etkileyeceğini iddia ederek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de Manisalı olması sebebiyle Manisa ayrı bir öneme sahip oluyor bu yerel seçimlerde. Manisa'da bir büyükşehir ve 17 ilçe olmak üzere 18 belediye var. 18 belediyeye AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak talibiz. 14 ve 28 Mayıs seçimleri tüm Türkiye'de farklı bir netice ile sonuçlandı. Bazılarının siyasi hayatını bitiren seçimler oldu. Bu 31 Mart seçimleri de Manisa özelinde konuşuyorum. Birilerin daha siyasi hayatını bitirmeye aday bir seçimdir." diye konuştu.
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