AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti

04.03.2022 14:37
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

AK Parti Marmaris ilçe Başkanı Ceyhun Gökmen, ilçede esnaf ziyaretini sürdürüyor.

Beraberindeki partililerle Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Gökmen, talep ve önerileri dinledi.

Gökmen, ziyaretlerinin samimi bir ortamda gerçekleştirdiğini belirterek, "Zaman zaman çat kapı esnaf arkadaşlarımızı iş yerlerinde ziyaret edeceğiz. Bizden beklentilerini yerinde dinleyerek, esnaflarımızın varsa sıkıntılarını çözme noktasında onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı artırdı. Sadece seçim dönemlerinde değil, vatandaşımızın daima yanındayız. Marmaris'te gidilmeyen dükkan, sıkılmayan el bırakmayacağız." diye konuştu.

Esnaf da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Gökmen ve partililere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Gökmen sanayi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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