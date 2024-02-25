AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de Yoğun İlgi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de Yoğun İlgi

AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer\'e Kumyaka ve Tirilye\'de Yoğun İlgi

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Kumyaka ve Tirilye'de vatandaşlarla buluştu. Bölgenin sorunlarına hakim olduğunu belirten Dinçer, birlikte sorunları tespit edip çözüm yollarını bulacaklarını söyledi.

25.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:46
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AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de de yoğun ilgi vardı.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları çerçevesinde Kumyaka ve Tirilye'de vatandaşlarla buluştu. Her gittiği bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Gökhan Dinçer, Tirilye'ye meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde giriş yaptı. Bölgenin sorunlarına hakim olduğunu belirten AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Birlikte sorunları tespit edip, çözüm yollarını birlikte bulacağız" dedi.

"Mudanya'da 110 bin kişilik bir aile olacağız" diyen Gökhan Dinçer, "Ben büyüklerimizin evladı, küçüklerimizin abisi olacağım. Köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapacağız. Mudanya'daki tüm sorunlarla ilgili kendimizi sorumlu adledeceğiz. Belediye'yi tek başımıza değil, ekibimizle yöneteceğiz. İletişimi en üst seviyede tutup doğrudan iletişim kurulabilen bir sistem oluşturacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer'e Kumyaka ve Tirilye'de Yoğun İlgi - Son Dakika
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