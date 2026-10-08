AK Parti MYK'da Almanya'daki seçimler değerlendirildi - Son Dakika
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AK Parti MYK'da Almanya'daki seçimler değerlendirildi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Almanya'da yapılan eyalet seçimlerini de kapsayan sunum yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Almanya'da yapılan eyalet seçimlerini de kapsayan sunum yaptı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'da, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya sunum gerçekleştirdi. Sırakaya'nın sunumda; Almanya'nın Saksonya Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimlerin analizi, Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) tarafından düzenlenen Siyasi Partiler Arasında Kıtalararası Diyalog (ICDPP) Toplantısı'nın çıktıları, yurt dışı teşkilat çalışmaları ve yurt dışı Türk toplumu ile ilgili kanuni düzenlemeler yer aldı. Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de tanınması, Türk vatandaşlarının, geçici ithalat kapsamında yabancı plakalı araçlarını Türkiye'de 2 yıldan fazla kullanabilmelerine yönelik düzenlemeler masaya yatırıldı. Düzenleme, 2 yıllık sürenin sona ermesinin ardından araçlarını Türkiye'de kullanmaya devam etmek isteyen vatandaşların, her ilave yıl için belirlenen vergiyi ödeyerek ek süreye ulaşabilmesi öngörülüyor. Söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında değerlendirilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak: DHA
Merkez Yürütme KuruluZafer SırakayaDış PolitikaAK PartiPolitikaAlmanyaSon Dakika

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