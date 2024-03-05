AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Projelerini Tanıttı

AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, projelerini geniş bir katılımla kamuoyuna duyurdu. 14 ilkede toplam 61 projenin tanıtıldığı, Proje Tanıtım Toplantısı Ramada Otel'de gerçekleştirildi.
Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Çebi, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'daki bir çok STK Başkanı ve temsilcisi, AK Parti'nin eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.
Düzenlenen tanıtım toplantısına "En Mutlu Şehir Ortahisarımıza hoş geldiniz" diyerek başlayan Ergin Aydın "Sizlerin güveni ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamından itibaren Ortahisar Belediyemizi katılımcı belediyecilik anlayışı ve ortak akıl ile yönetme, ilçemizin mutluluğunu daha da artırmak için huzurlarınızdayım. Adaylığımız açıklandığı ilk günden itibaren, bize güvendiğiniz için şahsım ve ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, geçmişin erdemini, günümüzün evrensel değerleriyle kucaklayıp Ortahisar ilçemizi insan merkezli, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ortahisar Belediyemiz sınırlarında ve 87 mahallemizde elde edeceğimiz her zafer, belediye hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.
"Çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız"
"Şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizin hakkını korumak ve hizmetinde olmak en asli görevimizdir" diyen Aydın, "Bu anlayışla, afetlere dayanıklı, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis edeceğiz. Çocuklar, yaşlılar, özel bireyler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere; toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleteceğiz. Maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli olan aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ortak akılla hayata geçireceğimiz projelerle Ortahisarımızın sadece 5 yılını değil yüz yıllar sonrasını planlayacağız. Bu şehri birlikte yönetip tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak adına, bundan önce nasıl çalışmışsak 31 Mart akşamından sonra da aynı inanç ve heyecanla görev başında olacağız. Şimdiden şahsıma ve ekip arkadaşlarıma vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Son Dakika › Politika › AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Projelerini Tanıttı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.
Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.
AK Parti'nin Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, sadece Devrek'e ve hizmetlere odaklanacaklarını belirtti. Ulupınar, tüm vatandaşlara ulaşma sözü vererek, şehrin kalkınması için çağrıda bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimde birçok silah ve mühimmat ele geçirdi. Denetimde ayrıca aranan 8 şahıs da yakalandı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın farklı ilçelerinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Tütüncü, halka hizmet etmeyi ve Antalya'yı ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adıyaman'daki Menzil cemaatinin şeyhlerinden Muhammed Saki Erol'u ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, 15 Temmuz Camili Mahallesini ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Camili Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Işıksu, projelerini anlattı. Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik ise Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kadınlar Günü etkinliğine ve Sakarya Eşraf Platformu'nun kahvaltı programına katıldı. İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kemer Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınları ağırladı. Etkinlikte Ezgi Gündüz'ün şarkılarıyla dans eden kadınlar, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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