AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın Projelerini Tanıttı

Politika

AK Parti Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, projelerini geniş bir katılımla kamuoyuna duyurdu. 14 ilkede toplam 61 projenin tanıtıldığı, Proje Tanıtım Toplantısı Ramada Otel'de gerçekleştirildi.

Proje Tanıtım Toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Çebi, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon'daki bir çok STK Başkanı ve temsilcisi, AK Parti'nin eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Düzenlenen tanıtım toplantısına "En Mutlu Şehir Ortahisarımıza hoş geldiniz" diyerek başlayan Ergin Aydın "Sizlerin güveni ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2024 akşamından itibaren Ortahisar Belediyemizi katılımcı belediyecilik anlayışı ve ortak akıl ile yönetme, ilçemizin mutluluğunu daha da artırmak için huzurlarınızdayım. Adaylığımız açıklandığı ilk günden itibaren, bize güvendiğiniz için şahsım ve ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, geçmişin erdemini, günümüzün evrensel değerleriyle kucaklayıp Ortahisar ilçemizi insan merkezli, çevre dostu, eğitim, sağlık, kültür, tarım, turizm, ticaret ve bilim kenti yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ortahisar Belediyemiz sınırlarında ve 87 mahallemizde elde edeceğimiz her zafer, belediye hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır" dedi.

"Çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız"

"Şehrimizdeki tüm hemşehrilerimizin hakkını korumak ve hizmetinde olmak en asli görevimizdir" diyen Aydın, "Bu anlayışla, afetlere dayanıklı, sağlam yerleşim yerleri kurarak, yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis edeceğiz. Çocuklar, yaşlılar, özel bireyler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere; toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleteceğiz. Maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli olan aile yapımızı koruyarak, çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ortak akılla hayata geçireceğimiz projelerle Ortahisarımızın sadece 5 yılını değil yüz yıllar sonrasını planlayacağız. Bu şehri birlikte yönetip tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmak adına, bundan önce nasıl çalışmışsak 31 Mart akşamından sonra da aynı inanç ve heyecanla görev başında olacağız. Şimdiden şahsıma ve ekip arkadaşlarıma vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON