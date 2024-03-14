AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında sabahın erken saatlerinde yıllardır temas halinde olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret, soğuk havaya rağmen samimi bir atmosferde gerçekleşti. Esnafların bulunduğu alanda varil içinde yakılan ateşle ısınan Pekdemir ve beraberindekiler, esnaflarla samimi görüntüler verdi. Esnaf Aday Pekdemir, seçim kampanyası içinde doğrudan vatandaşlarla görüşerek, talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor. Ziyaretlerinde Aday Pekdemir, "Esnafın derdini en iyi esnaf anlar" diyerek, hal ziyaretinde ateş başında esnafların sorunlarını dinledi ve döneminde belediye tarafından çözülebilecek her türlü sorunun altından kalkılabileceğini belirtti.
Samimi ve çözüm odaklı yaklaşımlar
Esnaflığın içinden gelen ve esnafların yaşadığı sorunları bilen Pekdemir, ziyaretlerinde samimi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla olumlu tepkiler alıyor. Pekdemir'in sabahın erken saatlerinde başlayan, akşamın geç saatlerine kadar devam eden seçim çalışmalarındaki temposu ise seçmenlerin gözünde pozitif yönde değerlendiriliyor. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası sistemin Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'deki savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Yıldırım, panelde yaptığı konuşmada savaş ve barış arasındaki ince çizginin kaybolduğunu ve güce dayalı reel politiğin hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, milli güvenliğe yönelik tehditlere karşı önlemler almanın gerekliliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?