AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir Esnafları Ziyaret Etti

Politika

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, yürüttüğü seçim kampanyası kapsamında sabahın erken saatlerinde yıllardır temas halinde olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'ndeki esnafları ziyaret etti. Ziyaret, soğuk havaya rağmen samimi bir atmosferde gerçekleşti. Esnafların bulunduğu alanda varil içinde yakılan ateşle ısınan Pekdemir ve beraberindekiler, esnaflarla samimi görüntüler verdi. Esnaf Aday Pekdemir, seçim kampanyası içinde doğrudan vatandaşlarla görüşerek, talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor. Ziyaretlerinde Aday Pekdemir, "Esnafın derdini en iyi esnaf anlar" diyerek, hal ziyaretinde ateş başında esnafların sorunlarını dinledi ve döneminde belediye tarafından çözülebilecek her türlü sorunun altından kalkılabileceğini belirtti.

Samimi ve çözüm odaklı yaklaşımlar

Esnaflığın içinden gelen ve esnafların yaşadığı sorunları bilen Pekdemir, ziyaretlerinde samimi ve çözüm odaklı yaklaşımıyla olumlu tepkiler alıyor. Pekdemir'in sabahın erken saatlerinde başlayan, akşamın geç saatlerine kadar devam eden seçim çalışmalarındaki temposu ise seçmenlerin gözünde pozitif yönde değerlendiriliyor. - DENİZLİ