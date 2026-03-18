AK Parti Ramazan Bayramı Programı

AK Parti'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Esma Atasoy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek.

AK Parti'ye MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti ve DEVA Partisi ziyarette bulunacak.

AK Parti ise siyasi partileri, 2 ayrı heyetle ziyaret edecek.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Emre Çelik'ten oluşan heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Emine Çakır ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Kerim Pala'dan oluşan heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anahtar Parti'yi ziyaret edecek.