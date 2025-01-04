AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'nde Mehmet Köse güven tazeledi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi'nde Mehmet Köse güven tazeledi

AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi\'nde Mehmet Köse güven tazeledi

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

04.01.2025 20:18
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AK Parti Samsun İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 2023 yılında atamayla başkan olan AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, kongrede güven tazeledi.

AK Parti Samsun 8. Olağan Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda yapıldı. 31 Mart 2023 tarihinde AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na vekaleten, 7 Temmuz 2023'te de asaleten atanan Mehmet Köse, kongrede tek aday gösterildi. 610 delegeden 458'i kongrede oy kullandı. Kullanılan oyun 404'ünü alan Başkan Mehmet Köse, yeniden Samsun İl Başkanlığı görevine seçildi.

Mehmet Köse'nin yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

"Abdülkadir Köstek, Ahmet Deniz, Ahmet Muştu, Ahmet Varol, Alican Mırık, Ataken Ergeni, Atnan Arslan, Ayşe Bengisu Karaduman, Ayşe Çelik, Ayşe Soycan Bağ, Bedirhan Baran, Burhan Ekiz, Bülent Üstündağ, Büşra Livaoğlu, Cem Emre Çakan, Mücahit Erbin, Durmuş Pala, Emre Başoğlu, Emrecan Sohum, Ender Gür, Gökhan Kahriman, Hakan Yılmaz, Haluk Bülbül, Hamit Acar, Handan Yeşilyurt, Kazım Furkan Kayaoğlu, Kürşat Gündoğdu, Mahmut Çelik, Mahmut Gençbay, Mehmet Cem Yazgan, Muhammet Raşit Çilingir, Muharrem Kayan, Murat Yurt, Mustafa Özyolcu, Nuray Topçu, Nurbanu Yıldız, Okan Başköy, Oktay Avcılar, Rahmani Karakaya, Recep Ali Güven, Sabiha Üstün, Sedat Zehir, Selim Külekçi, Selman Cevahir, Süleyman Kaldırım, Tuğba Taş, Uğur Etli, Üzeyir Bahadır ve Yaşar Dursun Gündüzoğlu." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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