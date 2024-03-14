AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Nefes Projesi ile İnsanlara Nefes Aldıracak

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkan Adayı Halit Doğan, "Bizim önceliğimiz insan, önceliğimiz insanlarımızın huzuru, mutluluğu. İnşallah Nefes Projesi ile de insanlarımıza nefes aldıracağız" dedi.
İnsan odaklı projeleriyle örnek olmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, "İnsanlarımızın her anında hep yanında olmayı onlara nefes aldırarak yapmak istedik" diyerek Nefes projesini anlattı. Doğan, "Her şey bazen dört dörtlük olmuyor. İnsanların bakmakla yükümlü olduğu anne babaları olabiliyor, evlatları olabiliyor. Hastaları oluyor. Hepimiz bunun zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Hem hastalarımıza yardımcı olalım hem de hasta yakınlarımıza bir nefeslik yardımımız dokunsun diyerek bir proje geliştirdik. Adına da 'Nefes' dedik. Hasta ve özel gereksinimli bireylerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak ve özellikle hasta yakınlarımızın bir nevi nefes almalarını sağlamak üzere 'Nefes' projemizi hayata geçiriyoruz. Kendi hastasına evinde bakan hasta yakınlarımızın sosyal hayata katılmalarını sağlamak için özel gereksinimli bireyler, alzaymır, parkinson, demans ve benzeri hastalıkları olan kişileri belirli periyodlarla evlerinden alarak misafir edilmesini ya da profesyonel ekiplerimiz ve sağlıkçılarımızla evde bakımını sağlayacağız. Böylece hasta yakınlarımıza nefes aldıracak zamanı sağlamış olacağız. Gerek evde gerekse merkezimizde hastalarımızın sağlık, temizlik, kişisel bakım gibi tüm ihtiyaçları, alanında uzman ekipler tarafından karşılanacak. Bu projeyi hayata geçirirken insanlara nasıl nefes aldırabiliriz diye düşündük. Haftada iki gün, iki saat anne-babaya veya hasta bakan her kimse ona kendine zaman ayırabileceği bir alan oluşturalım istedik. İsteyen çarşı pazarını görsün isteyen dinlensin, isteyen dışarı çıkıp arkadaşlarıyla hastasını düşünmeden, gözü arkada kalmadan sohbet edebilsin" ifadelerini kullandı.
SBB Başkan Adayı Halit Doğan, "İnsanların dinlenmeye ihtiyacı var, nefes almaya ihtiyacı var. Böyle anlarda biz insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kimi zaman evinde biz bakalım, kimi zaman evinden alalım uzman ekiplerimiz bakım merkezimizde baksın. Hastamızın ailesi senede bir kez de olsa hastasını gönül rahatlığıyla bize bırakıp dinlenebilsin, tatile çıkabilsin. İnsanların her anında hep yanında olmayı onlara nefes aldırarak yapmak istedik. Nefes projesi de böyle ortaya çıktı. Biz bu çalışmayla örnek olacağımıza inanıyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamında örnek projelerimizi, ihtiyaçlar, beklentiler ve talepler doğrultusunda yine insanlarımızla istişare ederek hayata geçireceğiz. Biz Samsun'da erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı ayrımı yapmadan herkesin her anında hep yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Biz insanlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için çalışıyoruz. İnsanımızın bir nefeslik de olsa yüzünün gülmesi, kendini iyi hissetmesi bizim tek gayemiz. Samsun'da kimse yalnız değil, olmayacak da biz hep insanımızın yanında olacağız" diye konuştu. - SAMSUN
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