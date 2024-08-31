Ak Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlaması kabul edilemez - Son Dakika
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Politika

Ak Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlaması kabul edilemez

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamasına tepki gösterdi. Çelik, bu durumun nefret söylemi ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünü olduğunu belirtti ve hakaret içeren provokatif açıklamaların kınanması gerektiğini vurguladı.

31.08.2024 12:03
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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamasına ilişkin, "CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Lideri Özgür Özel'in, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlamasına tepki gösterdi. Çelik paylaşımında "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu

Çelik paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlara yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesinin asla kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Çelik paylaşımının devamında "Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur. Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Çelik paylaşımında vatandaşlara hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı ve demokratik bir tutum olmadığını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ak Parti Sözcüsü: CHP Genel Başkanı'nın Dilruba Kayserilioğlu'nu protokolde ağırlaması kabul edilemez - Son Dakika

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