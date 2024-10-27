AK Parti Sözcüsü Çelik: "TUSAŞ\'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim"

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, katliam şebekeleri her zaman belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kozan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, bölgedeki devletlerle barış içerisinde bir gelecek inşa etmeyi amaçladıklarını birlik ve beraberliğin her zamankinden daha kıymetli olduğu bir dönemden geçildiğini vurguladı.

"Önümüzdeki günlerde bölgemiz daha çok ısınacak"

İsrail'in soykırım katliamına devam ettiğini kaydeden Çelik, "Dün itibariyle İsrail'in İran'a saldırmasıyla birlikte Gazze'deki soykırım, arkasından Lübnan'a ve Suriye'ye saldırması, arkasından İran'a saldırması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Arz-ı Mevud denen hezeyan için adım adım ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Bu soykırım çetesi, katliam şebekesi bölgedeki bütün halklara, milletlere düşmanlık yaparak ilerlemeye devam ediyor. Olaylar ilk başladığı zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bunlar bütün bölgeyi ateşe atacak, bölgeyi ateş çemberi haline getirecekler.' demişti. Bunun adım adım önümüze bir tablo olarak geldiğini görüyoruz. Burada üzerimize düşen biricik ülkemizin istikrarını, güvenliğini korumak ve Türkiye'mizin güvenliğini korurken de bölge barışına dönük olarak bu istikrarsızlaştırma faaliyetine karşı insanlık cephesinin en güçlü sesi olan ve en kararlı duruşunu gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında kararlı, tavizsiz, birlik ve beraberlik içerisinde dimdik yürümektir. Önümüzdeki günlerde bölgemizin daha çok ısınacağını bölgesel bir savaş ihtimalinin daha çok yoğunlaşacağını ve bu soykırım şebekesinin daha da saldırganlaşacağını görüyoruz" dedi.

İsrailli yetkililerin, açıklamalarında bölge halklarını ateşe atacak bir çalışma içerisinde olduklarını net şekilde ifade ettiklerini dile getiren Çelik, bunun karşısında Türkiye'nin gücünü, birliğini ve dirliğini koruyacaklarını ifade etti.

"Bunlar bir katliam, soykırım şebekesidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batı medeniyeti adına bölgede bulunduklarını söyleyenlerin kan ve gözyaşı getirdiğini kaydederek, "Camilere saldırdıkları gibi kiliselere saldırıyorlar. Müslümanları hedef aldıkları gibi Hristiyanları da hedef alıyorlar çünkü bunlar bir katliam, soykırım şebekesidir. Eninde sonunda bunlar yargılanacaktır ve insanlık mahkemesinde mahkum olacak, ceza alacaklardır" ifadelerini kullandı.

"TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim"

Çelik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına ilişkin şunları kaydetti:

"TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının bölgesel gelişmelerden bağımsız olduğunu düşünmeyelim. Bu terör örgütleri, katliam şebekeleri her zaman belli odaklar tarafından kullanılırlar ve yönlendirilirler. Türkiye'nin dikkatini bölge meselelerinden kaydırmak, odağını dağıtmak, enerjisini içeriye harcamak için bu terör eylemlerinin zamanlaması her zaman manidar olmuştur. Ama hesap etmedikleri bir şey var; biz, Türkiye'de iç cephemizi güçlendirmeyi bildiğimiz gibi terörle ve etrafımızdaki bu savaş şebekeleriyle mücadele etmeyi çok iyi biliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin defalarca iç cepheyi güçlendirmekten bahsettiğini ifade eden Çelik, "İçeriyi, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlam tutarsak dışarıdaki türbülanslara karşı daha güçlü şekilde cevap verme pozisyonumuzu ve kapasitemizi korumuş oluruz" dedi.

"Safları sık ve düzgün tutmak zorundayız"

Türkiye'nin çevresinin ateş çemberi olduğuna değinen Çelik, şunları söyledi:

"Her geçen gün birtakım sıcak çatışmaların tehlikesini, potansiyelini taşıyacak şekilde maalesef istikrarsızlık ve siyasi tansiyon yükseliyor. Bütün bu tablo içerisinde biricik göz bebeğimiz Cumhuriyet'imizi, Türkiye'mizi sağlam tutmak zorundayız. Bu türbülansın içinden geçerken safları sık ve düzgün tutmak zorundayız. O yüzden ahdimizi taze tutacağız. Bugün iç cepheyi, birliğimizi, dirliğimizi güçlendirme zamanıdır. Bugün 'tek vatan, millet, devlet, bayrak' deme zamanıdır. Hep beraber, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'si ve Sünni'si ile kol kola gireceğiz, geleceğe bu duygularla yürüyeceğiz."

Çelik, kongrenin ardından 25 Eylül'de vefat eden Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan'ın Kozan Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. - ADANA