AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Kuneytra'daki çabasını yeni saldırganlık saydı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Kuneytra'daki çabasını yeni saldırganlık saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Kuneytra'da 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğnediğini söyledi. Çelik, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabasının yeni bir saldırganlık olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " İsrail'in Kuneytra'da '1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır."
Kaynak: İHA
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