AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı

21.03.2022 16:28
AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında eski ve yeni dönemde partide görev alan kişiler bir araya geldi.

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısında eski ve yeni dönemde partide görev alan kişiler bir araya geldi.

İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplatışı İlçe Başkanı Ali Korkmaz Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Belediye Başkan Adayımız Ercan Öncebe, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Saman, Temel Büyükboğa, geçmiş dönem il genel meclis üyeleri, ilçe başkanları, mahalle ve köy başkanları katıldı.

İlçe Başkanı Ali Korkmaz konuşmasında, birlik beraberlik vurgusu yaparak, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ve bunun için eski ve yeni teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

Ercan Öncebe ise konuşmasında, hem yerel hem de genel seçimlere en iyi şekilde hazırlanılması gerektiğini belirterek, birlikteliğin önemine işaret etti. - ADIYAMAN

AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı
AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı

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Ercan Öncebe, Ali Korkmaz, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Tut İlçe Başkanlığında istişare toplantısı - Son Dakika


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