Politika

AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Yıldırım, sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de esnafları ziyaret etti. Alemdağ Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip istek ve görüşlerini dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Yıldırım, ziyaret ettiği bir börekçide vatandaşlara börek ikram etti. - İSTANBUL