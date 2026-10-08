AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te Terörsüz Türkiye sürecini görüştü - Son Dakika
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AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te Terörsüz Türkiye sürecini görüştü

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Meclis'te DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ile TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti ve DEM Parti heyetleri Meclis'te Terörsüz Türkiye sürecini görüştü - Son Dakika
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