AK Partili Bayram: "Engelli kardeşlerimiz kendi oyunu kendileri kullanabilecek" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Engelli kardeşlerimiz isterlerse refakatçi dışında kendi oyunu kendileri kullanabilecek. Bu bir yenilik ve insanımıza verdiğimiz değerin göstergesi." dedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 10 milyonun üzerinde engelli vatandaşın bulunduğu Türkiye'de, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre 110 bin, kendi araştırmalarına göre ise 220 binin üzerinde görme engelli seçmen bulunduğunu söyledi.

Engellilerin, bugüne kadar oylarını yardım alarak kullandığını dile getiren Bayram, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren seçim kanunu teklifine, AK Parti'nin verdiği önerge ile görme engelli seçmenlerin gizlilik esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlayan düzenlemenin eklendiğini belirtti. Bayram, "Engelli kardeşlerimiz isterlerse refakatçi dışında kendi oyunu kendileri kullanabilecek. Bu bir yenilik ve insanımıza verdiğimiz değerin göstergesi." ifadesini kullandı.

Düzenlemenin hayırlı olmasını dileyen Bayram, engelliler için atılan bu güzel adım için siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

YSK'nin, kanun kapsamı dışında ek oy pusulası bastıramadığını vurgulayan Bayram, görme engellilere özel hazırlanan oy pusulasının görüntüsünü paylaştı. Bayram, "YSK, bu şablonu da bastırarak her sandığa bir şablon bırakacak. Görme engelli kardeşimiz geldiğinde ister refakatçi isterse şablonu alıp oyunu kullanacak." diye konuştu.

Engellilerin 450 bin liraya kadar ÖTV muafiyetli araç alabildiğine de değinen Bayram, engellilerin, son dönemde fiyat artışları nedeniyle kendilerine uygun araç modellerini alamadığını söyledi. Bayram, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını, en yakın zamanda ÖTV ile ilgili limit artışını gerçekleştireceklerini bildirdi.