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AK Partili Çilez, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesini değerlendirdi - Son Dakika

AK Partili Çilez, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesini değerlendirdi

16.11.2021 19:58
AK Partili Çilez, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesini değerlendirdi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, geçtiğimiz hafta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne ilişkin, "Daha adil bir dünyanın oluşturulmasında tarihteki misyonumuzu tekrardan üstleniriz diye düşünüyorum.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, geçtiğimiz hafta Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'ne ilişkin, "Daha adil bir dünyanın oluşturulmasında tarihteki misyonumuzu tekrardan üstleniriz diye düşünüyorum." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler teması ile Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen zirvede, 121 maddelik bir bildirinin yayımlandığını ifade eden Çilez, şunları kaydetti:

"Konseyin adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ydi. Bu toplantıdan sonra Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. İsmin değiştirilmesi bu işin çok farklı yere taşınacağı imajını hepimize veriyor. Türk dünyası 2040 vizyonu, ortak çıkarlarımız doğrultusunda geleceğe dönük işbirliğimize rehberlik edecek stratejik bir belge olarak burada kabul edilmiştir. Yine 2022 ve 2026 yıllarında Türk Devletler Teşkilatının stratejik yol haritası hazırlanmasına karar verilmesi çok önemli bir gelişme olmuştur."

Bildiride, teknolojiden tarıma, dış politikadan terör konularına varıncaya kadar birçok alanda ortak hareket edilmesinin kararlaştırıldığını da anımsatan Çilez, "Türk dünyasının büyüklüğü ve potansiyeli göz önünü alındığında buradaki potansiyel gücün kinetik güce dönüşmesinin vakti gelmişti diyebiliriz. Türk dünyasının her alandaki iş birliğinin gelişmesi bu süreçte çok önemli olacaktır. Uzun yıllar birbirine uzak kalmış kardeşlerin kucaklaşmasını çok daha ileri boyuta taşıması gerekiyor. Yapılan işbirliklerinin ileride nereye evrileceğini çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Daha adil bir dünyanın oluşturulmasında tarihteki misyonumuzu tekrardan üstleniriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çilez, bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanlığına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın seçilmiş olmasının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini de sözlerine ekledi.

Milletvekili, Hasan Çilez, Amasya, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Çilez, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesini değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Çilez, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesini değerlendirdi - Son Dakika
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