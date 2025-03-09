Gözaltına alınan CHP\'li başkan hakkında karar verildi

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, söz alan Elif Lale Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Ahmet Kurtuluş her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sormuştu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattırmıştı. AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." demişti. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.