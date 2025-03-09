Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi - Son Dakika
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Politika

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

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Kadıköy Belediye Meclisi'nde, AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye "Şunu çıkaralım, atalım dışarı" diyen Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

09.03.2025 15:45
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce Kadıköy Belediye Meclisi'nde skandal bir olay yaşandı. Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Partili Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Görevi kötüye kullanma", "İfade özgürlüğünün engellenmesi", "Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, söz alan Elif Lale Bilgili'nin konuşması devam ederken araya giren Ahmet Kurtuluş her konuşmacının konuşma süresinin beş dakika olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Bilgili, kendisinden önceki konuşmacı CHP'li Meclis Üyesi İpek Demirtaş'ın 10 dakika konuştuğunu belirterek, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor? Bir yılımızı dolduracağız öyle bir süre kısıtlaması bugüne kadar kimseye verilmedi, neden bana veriliyor? Ya mikrofonum kapatılıyor ya da kısıtlama veriliyor, neden? Ben sizi dinledim. Hükümete yapılan tüm eleştirileri dinlemedim mi, ağzımı bile açmadım. Neden ben hükümetimizin yaptıklarını anlatamıyorum?" diye sormuştu.

Bilgili'ye süresinin dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattırmıştı. AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti. Bunun üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." demişti. Bilgili ise bu sözlere tepki göstererek, salondan ayrılmıştı.

Gözaltına alınan CHP\'li başkan hakkında karar verildi

Kadıköy Belediyesi, Ahmet Kurtuluş, AK Parti, Politika, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Cihan Kışla:
    ne demiş ki gözaltına alınması bile hata bu Akp liler kendini haşa Allah peygamber yerine koyuyor dokunulmaz eleştirilmez kötülenmez 147 173 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    tutuklanmalıydı 166 123 Yanıtla
  • 34ts6665:
    yargı ellerinde istediğini atutyor Dilan Polat gibi hırsızları da kolluyor. sorsan hak hukuk adalet. 102 91 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    niye bıraktınız assaydınız hadsiz... 84 82 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Sanki cinayet işledi.car var konulan bir kadına haddini bildirdi.burada yorum yapan sözde çok kadın haklarını savunanlar kendileri bir aynaya baksınlar acab kadınlara nasıl ne gözle bakıyorlar.o yüzden iki yüzlü olmaya gerek yok. 78 88 Yanıtla
  • OkeyOyna COM:
    Şu olayı AKP den birisi yapsaydı ne yobazlığı kalırdı ne bir şeyi. hadsizligin anlamı yok şunu burdan cıkarın ne demek? 90 58 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Bayan CHPli olsaydı aynı hassasiyet gösterilecek miydi 63 30 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Karşındaki herşeyden önce bir kadın nasıl davranacağını öğreten olmamış bu yaşına kadar 50 27 Yanıtla
  • Kemal Akdag:
    CHP NİN BU İNSANLARA AŞAĞILAYICI HOR GÖRME ÇOBANİ BAKIŞINDAKİ KALITSAL TAVRININ ÇOK NET BİR ÖRNEĞİ YÖNETİM VE YETKİ ELLERİNE GEÇTİĞİ ANDA NEYE DÖNÜŞECEKLERİ MEÇHUL OLAN SİYASİ GÖRÜŞ MALUM HALKIN SORUNLARINI DERT EDİNECEK ÇÖZECEK DEMİYORUM O YOLDA GAYRET EDECEK BİR TANE SİYASETÇİ VE SİYASİ PARTİ OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM İŞİMİZİN ALLAHA KALDIĞI MALUM AMA HAKKETTİĞİMİZ GİBİ YÖNETİLDİĞİMİZ DE AŞİKAR AHLAKSIZLIK TA SINIR TANIMAZ BİR MİLLET OLDUK BU YAŞADIKLARIMIZ YAPTIĞIMIZA KIYASLA AZ BENCE PROFESYONEL BİR KADRO İLE YÖNETİLDİĞİMİZ ÇOK BELLİ ADETA HAKETME ÖLÇER VAR SANKİ ADAMLARDA O KADAR MÜKEMMEL ÇEKTİRİYORLARKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM GÖZÜMÜZE SİZ BUNA LAYIKSINIZI SOKUYORLAR ADETA BEN ÇOK İYİ ANLIYORUM MESAJI ALIYORUM UZUN ZAMANDIR ZAMANI GELDİĞİNDEDE BUNU SANDIKTA GÖSTERECEĞİM ÇOK SIKI TAKİPÇİYİM 19 54 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yahuu ceza vermeyecektiniz niçin tutukladınız neye yaradı sadece kuru gürültü 15 26 Yanıtla
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