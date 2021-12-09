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AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti

09.12.2021 11:01
AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde esnafı ziyaret ederek, görüş ve talepleri dinledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli ilçesinde esnafı ziyaret ederek, görüş ve talepleri dinledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe esnafıyla bir araya gelen Sürekli, sivil toplum temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, esnafın toplumsal ve ekonomik hayatın tam ortasında olduğuna vurgu yaptı.

Sürekli, "Çalışan, üreten kesime yönelik önemli adımlar atılıyor. Sağlık çalışanları için olduğu gibi. Devamı da gelecek. Pandemi, tüm dünyayı sarstı. Ülkemizde de baş gösteren ekonomik dalgalanmaları fırsata çevirmek, istismar etmek isteyenlere prim vermeyiz. Bu hafta asgari ücret görüşmeleri var. Cumhurbaşkanımız üzerinde hassasiyetle duruyor. Türkiye güçlü bir ülke. Altından kalkamayacağımız yük, aşamayacağımız bir engel yok." ifadelerini kullandı.

Çiğli'deki dernek başkanlarının görüş ve önerilerini de aldığını dile getiren Sürekli, ilçenin kronik hale gelmiş sorunları olduğunu aktardı.

Harmandalı'daki çöp dağlarına işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Çiğli çeyrek asırdır patlamaya hazır bir bombayı koynunda taşıyor. Harmandalı Çöplüğü, Çiğli'nin kaderini yazamayacak. Vurdumduymazlıklarına karşı bir bayrak açtık ve o bayrağı bırakmayacağız. Buradaki halkın isyanı var, korkusu var, bilimsel raporlar var. Kendileri de üniversitelerimiz de bu alana ilişkin araştırmalar yaptı. Tüm bunları yok sayıyor, görmezden geliyorlar. Çözüm çağrımızı tekrar etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu, öyle pervasızca üstü örtülecek bir mesele değil. Hayati bir mesele. Muhataplarından ses seda yok ama biz bu meseleyi unutturmayacağız."

Sürekli, Çiğli'de bir mezarlık oluşturulması talebinin bulunduğunu, Milli Emlak'tan arazi tahsisi hususunda destek olacaklarını da kaydetti.

AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti
AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti
AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, İzmir, Çiğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Sürekli, Çiğli'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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