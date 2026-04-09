Aksakal'dan Terör Yorumu ve Ekonomi Değerlendirmesi

09.04.2026 13:36
DSP Genel Başkanı Aksakal, terörle mücadelenin bölgedeki sorunlardan bağımsız olamayacağını belirtti.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bölgemizde planlanan ve bunu açıkça itiraf eden İsrail'in Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça, ABD'nin sözde Kürdistan adında bir devlet kurma hevesleri ortadan kesin olarak kaldırılmadıkça bölgemizde terör bitmeyecektir." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Aksakal, devletin ortaya koyduğu "iyi niyet" yaklaşımının karşılığının ve Komisyon raporunda belirlenen şartların, terör örgütü PKK tarafından yerine getirilmediğini savundu.

Ortadaki sorunun "kimlik" değil, "terör sorunu" olduğunu dile getiren Aksakal, "PKK terör örgütü ile bir barışın konuşuluyor olmasını da asil milletimiz ve kadim Türk devleti adına büyük bir talihsizlik olarak gördüğümüzü belirtmek isterim. Ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası hükümlüsü bir bebek katilini sürecin sözde 'baş aktörü ve müzakerecisi' konumunda tanımladıkları gibi, utanmasalar kendisine İmralı'da külliye yapılmasını bile talep edecekler." diye konuştu.

ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin Aksakal, "İran halkının bugüne kadar sürdürdüğü dirayetli stratejik duruş ve direnç karşısında panikleyen sistemin etkin aktörleri ABD ve İsrail, sözde 'süreli ateşkes' organize etmişseler de nihai amaç ve niyetlerinden arınmadıkları müddetçe ne Orta Doğu'da ne de bölgemizde gerçek bir huzur ve barış tesis edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Doğu'daki gerilime dikkati çeken Aksakal, "PKK terör örgütüyle sözde barış arayışının temcit pilavı gibi ülke gündeminde tutulması çabalarının da olası bu risklerden ayrı düşünülmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bölgemizde planlanan ve bunu açıkça itiraf eden İsrail'in Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça, ABD'nin sözde Kürdistan adında bir devlet kurma hevesleri ortadan kesin olarak kaldırılmadıkça bölgemizde terör de bitmeyecektir." dedi.

Aksakal, İran'ın kararlı ve dirayetli duruşuyla ABD ve İsrail'i "perişan ettiğini", "onurunu ayakta tuttuğunu" söyledi.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan, insanların geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Aksakal, bu durumda doğal gaza ve elektriğe zam yapılmasının ve motorin fiyatının 80 lirayı geçmesinin, toplumun dayanma direncini ve devlete olan güven duygularını "yok ettiğini" savundu.

Temel ihtiyaç ürünlerinde ÖTV'nin kaldırılmasını isteyen Aksakal, "Sadece bunlar bile toplumun temel ihtiyaç maddelerinin temini aşamasındaki maliyetlerini düşürecek, halkın alım gücüne olumlu katkı yapacaktır." dedi.

Kaynak: AA

