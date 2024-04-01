Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar seçildi

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Aksaray, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile yola devam dedi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, tüm hemşehrilerine, teşkilat mensuplarını teşekkür ederek, "Kazanan Aksaray olmuştur" dedi.

AK Parti İl binasında düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendiren Başkan Dinçer, "Ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Geçen dönem göreve geldiğimizden beridir 5 yıldır aralıksız şekilde mütemadiyen hep söylediğimiz bir şey vardı. Aksaray'a hizmetkarız, Aksaray'a efendi olmaya gelmiyoruz, Aksaray'a hizmet etmek için geliyoruz. Hiçbir parti ayrımı yapmaksızın, hiçbir hemşehrimizi dışlamaksızın, 250 bin vatandaşımızı kucaklayarak bir hizmet anlayışı içerisinde bir 5 yıl geçirdik. Hamdolsun 48 mahallemizin tamamında kendisinden söz ettirecek, uzun yıllar şehrimize hizmet edecek yatırımları, hizmetleri vatandaşlarımıza kavuşturduk. Gece gündüz demeden çalıştık. Hiç durmaksızın gece gündüz bu hizmet kervanında koşuşturduk. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği kavramını sonuna kadar yapmak, gerçekleştirmek için gayret gösterdik. Tüm partilerle, toplumumuzun her kesimiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımız, derneklerimizle hepsiyle istişare halinde olduk. Şehrimizle ilgili düşüncelerini, fikirlerini, kanaatlerini aldık. ve buna göre hareket ettik. Aldığımız kararlar, yapmış olduğumuz yatırımlar hamdolsun Aksaray'ımıza on yıllarca hizmet edecek nitelikte yatırımlar. İlk 5 yılımızda şehrimize 2-3 dönemlik yatırımlar kazandırmanın mutluluğu, gururu ve sevinci içerisindeyiz" dedi.

"Aksaray'ımızı daha nezih, daha müreffeh bir şehir haline getiririz"

5 yıl daha Aksaray'a en iyi hizmetleri sunacaklarını belirten Başkan Dinçer, "Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Aksaray'ımıza bir 5 yıl daha belediye başkanı olmak için partimiz tarafından belediye başkanı adayı olarak gösterildik. ve bu sürece de çok hızlı bir şekilde başladık. Aynı şekilde yaptığımız yatırımları bir taraftan hemşehrilerimize anlatırken diğer taraftan da yeni dönemde yapacağımız yatırımları, Aksaray'ımızla ilgili neler yapmamız gerektiğiyle ilgili hızlı bir çalışma sürecine girdik. Neler yaparsak Aksaray'ın önünü açarız? Aksaray'ımızı daha nezih, daha müreffeh bir şehir haline getiririz, bunun kaygısı mücadelesi içerisine girdik. Hiç kimseyi dışlamadan, hiçbir hemşehrimizi karşımıza almadan herkesin fikrine riayet ederek bu çalışmalar içerisine girdik. Hamdolsun ki yaptığımız yatırımlar da hemşehrilerimiz tarafından karşılık buldu. ve bunun sonucu olarak bugünkü neticeyi elde ettik. Bu süreçte 7'den 70'e yanımızda olan, bize destek olan, hiçbir zaman emeğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime, tüm teşkilat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Seçim süreci boyunca diğer partilerimizin söylediği söylemler üzerinden polemiğe girmedik. Yoksa söylenecek çok şey var ama biz dedik ki Aksaray'da kardeşlik, birlik, beraberlik kültürü hakim olsun. Biz bu şehirde hep birlikte beraber yaşayacağız. İşte bu etik sınırlar içerisinde hareket etmek suretiyle bu süreci geçirdik ve hamdolsun bu neticeyi aldık. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen şahsımızla alakalı, yaptığımız çalışmalarla alakalı hiçbir şaibeye yer bırakmaksızın bu neticeyi almış olmak, en yakın partiyle aramızdaki oy farkını 8-9 puana çıkarmış olmak da yaptığımız çalışmaların vatandaş nezdinde bir yansıması olduğunun en açık göstergesidir" şeklinde konuştu.

"Kazanan Aksaray olmuştur"

Seçim sonuçlarımızın Aksaray'a hayırlı olmasını temenni eden başkan Dinçer, "Bundan sonraki yapacağımız şey ise, eksik kalıp yetişemediğimiz hizmetleri tamamlamak. Ardından ortaya koyduğumuz vizyon projelerle ilgili çalışmalar, bunlarla ilgili yatırım süreçlerini takip etmek. Yine Aksaray'ımızı güzel bir şehir haline getirmek için yapacağımız çalışmaları yine toplumumuzun her kesimiyle istişare ederek hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışmalara koyulacağız. Aynı zamanda bu dönem Allah'tan bir mani çıkmazsa toplumumuzun her kesimiyle daha fazla görüşme gerçekleştirmeye özen göstereceğimizi belirtmek istiyorum. Aksaray'ımızı bir büyük şehir vizyonu içerisinde geleceğe taşımak adına da tüm çalışmalarımızı sürdüreceğimizi tekrar ifade ediyorum. Kazanan Aksaray olmuştur. 250 bin vatandaşımızın hepsi ayrı ayrı kazanmıştır. Kazanan tüm şehir olmuştur" ifadelerini kullandı. - AKSARAY