Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan\'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya\'da ofis tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürpriz görüşmesi sonrası kulislerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi aldığı öne sürülen İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener, çalışmaları için Ankara Çankaya'da Meclis'e yakın bir noktada bir ofis tuttu.

10.06.2024 17:32
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İYİ Parti'nin önceki lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme sonrası çok konuşulacak bir adım attı. Kendisiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildi." iddiaları sıcaklığını korurken Akşener, çalışmaları için Çankaya'da bir ofis tuttu.

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili farklı yorumların ortaya atılmasına sessiz kalan Akşener, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafede Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu ve taşınma süreci de bugün başladı.

UZUN ZAMAN SONRA ÇİLLER'İN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

31 Mart'ta İYİ Parti'nin aldığı ağır sonuçlar sonrası kurultaya giden partide tekrar aday olmayan Meral Akşener, uzun süren sessizlik döneminin ardından 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Akşener 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelmişti.

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan ile Akşener arasındaki görüşmenin, İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa sürecindeki sert tutumuyla ilişkilendirilmiş, hatta Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği öne sürülmüştü. Akşener, görüşmeyle ilgili şimdiye kadar bir açıklamada bulunmadı.

Meral Akşener, İYİ Parti, Çankaya, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Behzat: bu kadını gurmeye bile tahammül edemiyorum. 57 9 Yanıtla
  • Beykozlu: Mezdake 34 6 Yanıtla
  • Emin Erol: dansoz cok guzel kiviriyor yilbasi dansozu 28 4 Yanıtla
  • Yasin Dağlı: bahçeli emekli olunca iyi parti ve mhp yi aynı ça? altında toplayıp başına geçecek galiba. 18 3 Yanıtla
  • Erkan null: başbakanlık ofisi mi :)) 13 0 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Bütün gündem Meral oldu başka derdimiz Yok gibi. 11 0 Yanıtla
  • Sultan Gurler: masadan kalktıgında nıyetını acıkca bellı etmıstı zaten...'agent'.. 7 0 Yanıtla
  • Kemal Kara: Meral Hanım siyasi kariyerini çoktan noktalamıştır. Kendi partisini bitiren birine halk bu saatten sonra güvenmez. O masadan kalkmayacaktı. Kalktı ise oturmayacaktı . 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu - Son Dakika
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