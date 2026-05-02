Alaşehir\'in 7 yılda çehresi değişti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, görevdeki 7 yılını değerlendirdi. Altyapıdan üstyapıya, tarımdan sosyal hizmetlere kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini belirten Öküzcüoğlu, "Alaşehir için daha yapacak çok işimiz var" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, görevde geçirdiği 7 yıllık süreci değerlendirdi. İlçeye kazandırılan yatırımları ve projeleri paylaşan Öküzcüoğlu, Alaşehir'i geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana merkez ve kırsal mahallelerde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade eden Öküzcüoğlu, yaklaşık 2 milyon metrekare kilit parke taşı döşendiğini, 313 kilometre soğuk asfalt ve 79 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığını belirtti. Altyapı yatırımları kapsamında ise Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 232 milyon liralık yatırımla 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı ve 7 bin 500 tonluk su deposunun ilçeye kazandırıldığını vurguladı.

Şehrin planlı büyümesi adına 2 bin 850 hektarlık alanın imara açıldığını kaydeden Öküzcüoğlu, enerji alanında da önemli bir adım atarak 2.6 megavatlık güneş enerji santrali projesine başladıklarını söyledi. TOKİ iş birliğiyle yeni konut projelerinin yükseldiğini belirten Öküzcüoğlu, önümüzdeki yıllarda 200 konut daha kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Öküzcüoğlu, Ilıca Taziye Evi, Kemaliye ve Akkeçili düğün salonları başta olmak üzere 20 çok amaçlı salonun hizmete açıldığını, yıl sonuna kadar 10 yeni salonun daha tamamlanacağını söyledi. İlçeye 22 köprü kazandırarak sel ve taşkın riskini azalttıklarını belirten Öküzcüoğlu, parklar, sosyal tesisler ve yeşil alanlarıyla vatandaşlara yeni yaşam alanları sunduklarını kaydetti.

Tarım ve üreticiye verilen desteklere de değinen Öküzcüoğlu, arı kovanından zeytin kırma makinesine, fidan desteğinden mazot desteğine kadar birçok alanda üreticinin yanında olduklarını ifade etti. Kavaklıdere Mahallesi'nde 80 dönümlük alanda gerçekleştirilen cennet elması projesinin örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Sosyal destek projeleriyle de dikkat çeken Öküzcüoğlu, Dost Eller, Halk Ekmek, Kent Lokantası gibi uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını, kadın kooperatifi ile 52 kadına istihdam sağladıklarını söyledi. Kültürel faaliyetler kapsamında tiyatro, müzik koroları ve festivaller düzenlediklerini belirten Öküzcüoğlu, ilçenin tanıtımına katkı sağladıklarını vurguladı.

Sokak hayvanları için modern yaşam alanı oluşturduklarını da ifade eden Öküzcüoğlu, denetimlerin artırıldığını ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Alaşehir için yatırımların artarak devam edeceğini kaydeden Öküzcüoğlu, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve daha güçlü bir Alaşehir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA