Ali Babacan'dan Tarım İthalatı Uyarısı

11.04.2026 16:50
Babacan, Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının arttığını ve çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Maalesef pek çok üründe gittikçe daha fazla dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Pek çok üründe ithalat artıyor. Baktığımızda canlı hayvandan tutun da ete kadar pek çok ürünü ithal eden bir ülke durumuna düştük" dedi.

Ali Babacan, KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22'nci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ve üreticilerle bir araya geldi. Fuarın çiftçiler için taşıdığı öneme değinen Babacan, "Sulama yatırımlarının zamanında yapılmamış olması, Türkiye'nin pek çok bölgesinde tarımsal üretimi olumsuz etkiledi. Maliyetler arttı. Hızla da artmaya devam ediyor. Üreten, alın teriyle, bileğin gücüyle çalışan kim var, kim yoksa Türkiye'de şu anda aslında feryat ediyor. 'Sıkıntım var' diyor, 'Üretemiyorum' diyor. 'Üretsem zarar ediyorum. Ne kadar çok üretmeye çalışsam o kadar çok zarar ediyorum' diyor. Bunu da maalesef üzülerek izliyoruz. Çünkü şu anda baktığımızda Türkiye'de bu yılın bütçesinde faize ayrılan ödenek 2 trilyon 700 milyar lira" dedi.

'SADECE İLK AYDA ÖDENEN FAİZ 450 MİLYAR LİRA'

Babacan, "Tarıma ayrılan ödenek 163 milyar lira. Bu yılın bütçesinde tarıma verilen desteğin, çiftçiye verilen desteğin tam 16 katı faize veriliyor. Sadece ilk ayda ödenen faiz 450 milyar lira. 12 ayın tamamında çiftçiye verilen destek 163 milyar. Bir ayda, ocak ayında faize verilen 450 milyar. Tam 3 misli. Yılın tamamında da 16 misli. Bu tarımsal destek bütçesinin düşük olması, Türkiye'de tarımda dünyaya göre rekabeti geriletiyor. Maalesef pek çok üründe gittikçe daha fazla dışarıya bağımlı hale geliyoruz. Pek çok üründe ithalat artıyor. Baktığımızda canlı hayvandan tutun da ete kadar pek çok ürünü ithal eden bir ülke durumuna düştük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

16:42
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
Azerbaycan alev alev! Karabağ büyük tehlikeyle karşı karşıya
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:23
Müzakereler sürerken Trump’tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
