Ali Babacan, Sorgun\'da halka hitap etti ve destek istedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.
Seçim otobüsüyle ilçe halkını selamlayan Babacan, Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
???????Emekli maaşının düşük, çiftçilerinin üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu savunan Babacan, partisinin Sorgun Belediye Başkan adayı Tevfik Ateşer'e destek istedi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş, bir önceki dönem başkente güzel hizmetler yapmak için seçildiklerini belirterek, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik.' dedi. Yavaş, CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı Mesut Özarslan ile Bağlum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 'Birilerine para, rant kazandırmak için seçilmedik, Ankara'ya güzel hizmet yapmak için seçildik.' ifadelerini kullandı.
İstanbul'da farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılan yaklaşık 1000 yeni üye için rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi amaçladıklarını belirtti. Kabaktepe, yerel seçimlerin İstanbul'u Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacağını vurguladı. AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'a desteklerin önemine değinildi ve yeni üyelere rozet takıldı.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın yeniden inşası için Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, derslerine sıkı çalıştıklarını ve kenti ayağa kaldıracaklarını kaydetti. Öntürk, basın mensuplarıyla bir araya gelerek adaylık süreci ve Hatay'ın geleceği hakkında bilgi verdi.
Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, daire amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş, Dereköy Mezarlığı'nda Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin başında son buldu.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dörtyol ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkede yeni bir dönem başlatmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Uysal, Türkiye'yi üreten bir ülke yapmayı hedeflediklerini ve vatandaşların sesi olacaklarını vurguladı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceklerini açıkladı. Ceylan, ayrıca mahallelerde kreş açacaklarını, gençlere etüt ve kurs merkezleri sağlayacaklarını, evlilik yapacak çiftlere çeyiz desteği vereceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini belirtti. Ayrıca, Batman'ı daha güzel bir şehir haline getirmek için park alanlarını artıracaklarını, kent meydanları oluşturacaklarını ve kentsel dönüşümle depreme dayanıklı bina stoklarını artıracaklarını söyledi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu belirtti. Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı Abdullah Hamduk ile yapılan görüşmede, Hamduk, siyasi sürecin başlatılması ve ateşkesin hızlıca sağlanması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ebu Gayt, Sudanlı grupları bir araya getirmek için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Sudan'daki iç savaş, 2019'da sivil hükümete karşı yapılan darbenin ardından başlamış ve şiddetli çatışmalara yol açmıştır.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou, 11 Mart'ta Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
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