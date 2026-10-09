Aliyev, Türkmenbaşı'da Pezeşkiyan'la görüşerek İran'ın BDT Plus katılımına değindi - Son Dakika
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Aliyev, Türkmenbaşı'da Pezeşkiyan'la görüşerek İran'ın BDT Plus katılımına değindi

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Aliyev, Türkmenbaşı\'da Pezeşkiyan\'la görüşerek İran\'ın BDT Plus katılımına değindi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede Ağbend-Kelale projesinde çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu ve İran'ın BDT Plus'a ilk katılımı ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrindeki programına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Aliyev temasları kapsamında, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Aliyev ve Pezeşkiyan'ın daha önce gerçekleştirdikleri görüşmeler ve telefon görüşmelerinin gündeme geldiği görüşmede, Azerbaycan heyetinin İran'a yaptığı son ziyaret ve yapılan görüşmelere de değinildi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi dostluk ve akrabalık bağlarına dikkat çekerek, İran'da yaşanan olaylar sırasında Azerbaycan'ın dost ve iyi bir komşu olarak sergilediği tutuma bir kez daha yüksek takdirini dile getirdi. Aliyev ise İran'ın üye olmayan bir devlet olarak "BDT Plus" formatına ilk kez katılımına değindi.

Ağbend-Kelale projesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu memnuniyetle kaydedildi. Ayrıca, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet başkanları arasında gerçekleştirilen son görüşmede, ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik ele alınan konuların hayata geçirilmesi için iki ülkenin ilgili kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
Mesud PezeşkiyanTürkmenistanDış Politikaİlham AliyevDiplomasiPolitikaDünyaİranSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliyev, Türkmenbaşı'da Pezeşkiyan'la görüşerek İran'ın BDT Plus katılımına değindi - Son Dakika
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