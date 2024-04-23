Almanya'da Çin adına casusluk iddiasıyla gözaltına alındı

Politika

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Maximilian Krah için çalışan Jian G., Çin adına casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve AP milletvekili Maximilian Krah'ın yardımcısı Jian G.'nin Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla dün Dresden kentinde gözaltına alındığı bildirildi. Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Almanya-Çin çifte vatandaşı 43 yaşındaki Jian G.'nin yıllardır Çin istihbarat servisi adına casusluk yaptığına inanıldığı belirtildi. Yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla suçlanan Jian G.'nin ayrıca Almanya'daki Çinli muhalifler hakkında da casusluk yaptığı, Ocak ayında Avrupa Parlamentosu'nda yapılan müzakereler ve alınan kararlar hakkında da yabancı istihbarat servisine bilgi aktardığı ifade edildi.

Milletvekili Krah ise Jian G.'nin gözaltına alındığını medyadan öğrendiğini belirtti. "Daha fazla bilgim yok" diyen Krah, yabancı bir devlet adına casusluk faaliyetinin ciddi bir iddia olduğunu, kanıtlanması halinde çalışanın derhal işten çıkarılacağını vurguladı.

"Avrupa demokrasisine içeriden saldırı"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise suçlamalara ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" yapılacağını ifade etti. Bakan Faeser, "Çin istihbarat servisleri adına casusluk yaptığı doğrulanırsa bu, Avrupa demokrasisine içeriden bir saldırı anlamına gelir. Böyle bir çalışanı çalıştıran herkes bundan sorumludur. Tüm bağlantılar ve arka planlar aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almanya'da dün de Çin'e casusluk faaliyetinde bulunmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alınmıştı. - DRESDEN