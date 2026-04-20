Almanya'dan Rusya'ya Sert Tepki
Almanya'dan Rusya'ya Sert Tepki

20.04.2026 18:42
Almanya, Rusya'nın tehditlerine karşı Berlin Büyükelçisi'ni çağırarak cevap verdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya İHA desteği veren Alman şirketlerin adreslerini paylaşarak gözdağı vermesine Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırarak tepki göstererek, "Almanya bu tür tehditlerle korkutulmaz. Almanya'daki her türlü casusluk faaliyeti kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Almanya ile Rusya arasında ipler bir kez daha gerildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) üreterek destek veren Alman şirketlerin açık adreslerini paylaşarak gözdağı vermesine sert tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve bu tehditlerin kabul edilemez olduğunun bildirildiği kaydedildi. Bakanlık, "Rusya'nın Almanya'daki hedeflere yönelik doğrudan tehditleri, Ukrayna'ya desteğimizi zayıflatma ve dayanışmamızı sınama girişimidir. Buna ise cevabımız nettir. Bizi korkutmalarına izin vermeyiz. Bu tür tehditler kabul edilemez ve Almanya'daki tüm casusluk faaliyetleri kabul edilemez" dedi.

Almanya-Rusya arasında tansiyon hiç düşmüyor

Almanya ile Rusya arasındaki yüksek tansiyon gerek Berlin'in Ukrayna'ya desteği gerekse Moskova adına yapılan casusluk faaliyetleri nedeniyle son yıllarda hiç düşmedi. Son dönemde Almanya'daki kritik altyapılara ve hava trafik kontrol sistemlerine yönelik siber saldırı ve casusluk iddiaları nedeniyle Almanya sık sık Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak tepki gösterdi, karşılık verileceğini bildirdi.

Öte yandan ocak ayında da Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Nechayev'i Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve askeri ateşe yardımcısı istenmeyen kişi ilan edilmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, Politika, Almanya, Berlin, Rusya, Son Dakika

Advertisement
