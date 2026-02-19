Almanya, Irak'taki Askerlerini Ürdün'e Taşıdı - Son Dakika
Almanya, Irak'taki Askerlerini Ürdün'e Taşıdı

19.02.2026 14:26
Almanya, ABD-Iran gerilimi nedeniyle Irak'taki askerlerini Ürdün'e taşıdı, tehlike seviyesi yükseldi.

Almanya, ABD ile İran arasında gerilimin tırmanma riski nedeniyle NATO misyonu kapsamında Irak'ta görev yapan askerlerini Ürdün'e taşıdı.

ABD'nin İran'a karşı operasyon hazırlığı endişesi Almanya'yı harekete geçirdi. NATO misyonu kapsamında Irak'ın Erbil kentinde konuşlu Alman Silahlı Kuvvetleri askerleri, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanma riski nedeniyle bu sabah uçakla Ürdün'e götürüldü. Böylece Irak ordusunun gelişimini desteklemek üzere Erbil'de konuşlu olan Alman Ordusu (Bundeswehr) askerlerinin bu ülkedeki varlığı minimum düzeye indi. Askeri yetkililer, geri çekilmenin ana nedenini muhtemel çatışma durumunda İran'ın Irak'taki ABD varlıklarını hedef alması durumunda aynı bölgede konuşlanmış Alman askerlerinin de zarar görme riskini önlemek olarak açıkladı.

Alman Federal Meclisi, 29 Ocak 2026 tarihli oturumunda NATO misyonu kapsamında Irak'ta görev yapan yaklaşık 500 Alman askerinin görev süresini 31 Ocak 2027'ye kadar uzatmıştı.

Alman Silahlı Kuvvetleri tehlike seviyesini yükseltti

Alman medyasındaki haberlerde ayrıca Alman Silahlı Kuvvetlerinin bölgeye ilişkin gizli damgalı bir rapor da hazırladığı belirtildi. Söz konusu raporda ABD kuvvetleriyle askeri üslerin ortak kullanımının Alman ordusu için dolaylı bir tehdit oluşturduğu tespitine yer verildiği kaydedildi. Raporda ayrıca uluslararası koalisyon gücünde görevli Alman Hava Kuvvetleri personelinin bulunduğu Ürdün'ün doğusundaki askeri üs ile Alman askerlerinin de konuşlu olduğu Katar'daki ABD üssüne ilişkin tehdit seviyesinin yükseltildiğine de dikkat çekildi. - BERLİN

