ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret etti

Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.

06.03.2024 16:27  Güncelleme: 16:27
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Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili konuşan Başkan Erdem, "Tarihten bu yana en büyük partner ülkemiz olan Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapmalıyız" dedi.

Başkan Erdem ve ALTSO Heyeti Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, Genel Sekreter Okan Özoğlu ile Genel Sekreter Yardımcıları Nalan Yetim ve Sevgi Kalaycı ile görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette; Başkan Erdem'in davetiyle ALTSO heyetine Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti.

Baran ve Özoğlu'ndan Erdem'e teşekkür

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerine değinerek, Başkan Erdem'e davetinden dolayı teşekkür etti. Genel Sekreter Okan Özoğlu ise ALTSO heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "ALTSO Başkanımız Eray Beye hem ziyaretinden hem de beraberinde Ankara Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Baran'a eşlik etmesinden dolayı teşekkür ederim. İki ülke arasındaki ilişkileri önemsiyoruz. Bu anlamda da Türkiye'den firmaların odamıza üye olmasını önemsiyoruz" dedi.

"Güçlü ilişkiler kurmalıyız"

Ziyareti değerlendiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, geçmişten beri en büyük partner ülke olan Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği oluşturmaya ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Almanya temaslarımız kapsamında; TD-IHK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) arasında imzalanan protokol sonucu 2003 yılında kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı, Ankara Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Baran ve ALTSO heyetimiz ile birlikte ziyaret ettik. Genel Sekreter Okan Özoğlu ile Genel Sekreter Yardımcıları Nalan Yetim ve Sevgi Kalaycı ile bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmuştuk, bu yıl da üyelik beratımızı aldık. Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Almanya ile daha güçlü ilişkiler kurulması açısından bu üyelikleri çok önemli bulduğumuzu bir kez daha önemle ifade etmek isterim. Bu vesileyle de bir kez daha tüm üyelerimizi Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmaya davet ediyorum. Tarihten bu yana en büyük partner ülkemiz olan Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği oluşturmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu vesile ile bizlerle düşünce ve yatırım imkanları konusundaki düşüncelerini paylaşan Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu'na ve davetimizi kırmayarak ziyaretimize eşlik eden Ankara Ticaret Odası Başkanımız Gürsel Baran'a çok teşekkür ederim. Alanya'mızın tanıtımı için ALTSO olarak elimizden gelen gayreti göstermeye bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti - Son Dakika

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