Amasya'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Amasya'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi

Amasya\'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi
03.06.2025 20:16  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, ruhsatları iptal edilen 8 eğlence mekanının kapatılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şehrin toplumsal yapısına zarar verebilecek mekanların faaliyetlerine son verdiklerini belirtti. Başkan, bu işletmelerin daha önce Cumhur İttifakı döneminde açıldığını ifade ederek, Amasya Belediyesi'nin emeğinin gasp edilmemesi gerektiğini vurguladı.

CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kentte mevzuatlara uygun faaliyet göstermediği belirlenen 8 eğlence mekanının ruhsatlarının iptal edilerek kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz kimseden rol çalmıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Bu işletmeleri biz haricinde bir kurum kapattı ise davalar neden Amasya Belediyesi'ne açıldı?" dedi.

Amasya'da 8 eğlence mekanının ruhsatlarının iptal edilerek kapatılmasına ilişkin önce Başkan Turgay Sevindi sosyal medya hesabından "Toplumsal yapımıza zarar verebilecek mekanların faaliyetlerine son vereceğimizi söylemiştik. Bugün bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" açıklaması yapmış, ardından Amasya Valisi Önder Bakan da "Ruhsat iptal işlemleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun valiliklere verdiği yetki doğrultusunda Amasya Valiliği tarafından yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz kimseden rol çalmıyoruz"

Bugün meclis toplantısında konuşan Başkan Sevindi, "Biz kimseden rol çalmıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. 2024 Şubat ayında söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Bu işletmeleri Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzle beraber kapattık. Bu işletmeleri biz haricinde bir kurum kapattı ise davalar neden Amasya Belediyesi'ne açıldı? Bunun cevabı herkes tarafından sorgulanmalı. Bir işletmeyi kim açtıysa ancak o kapatabilir. Bu işletmeleri bizden önce Cumhur İttifakı döneminde açılmış. Ama biz sorumluluk aldığımızda birileri rol çaldı diye düşünürüm. Biz verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Amasya'da toplumsal yapımızı bozan bu tip mekanlara ruhsat vermedik" sözlerine yer verdi.

"Kimse Amasya Belediyesi'nin emeğini gasp etmesin"

Ruhsat alınmak istenen 2 masaj salonuna da izin vermediklerine değinen Sevindi, "Şehrin huzur ve güvenliği hepimiz için önemli. Bu huzur ve güveni biz Amasya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile tesis etmeye devam edeceğiz. Kimse Amasya Belediyesi'nin emeğini gasp etmesin. 20 yıldır iktidarda olan parti bu mekanlar için sorumluluk almamış. Bugün geldiğimizde bizim aldığımız sorumluluğun üzerinden siyaset yapmasın. Biz işletme ruhsatlarını kapattık, iptal ettik. Onlar da dava açtılar. Bir kısmı yürütmeyi durdurma almıştı. Yapmış olduğumuz savunmalarla yürütmeyi durdurmaları da kaldırdık. İşyeri ruhsatlarını iptal ettiğimiz mekanların hiçbirisi şu anda faaliyette değil" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Amasya Belediyesi, Amasya Belediyesi, Turgay Sevindi, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, amasya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Amasya'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 02:52:51. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.