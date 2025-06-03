Amasya\'da 8 Eğlence Mekanının Ruhsatı İptal Edildi

CHP'li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, kentte mevzuatlara uygun faaliyet göstermediği belirlenen 8 eğlence mekanının ruhsatlarının iptal edilerek kapatılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz kimseden rol çalmıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Bu işletmeleri biz haricinde bir kurum kapattı ise davalar neden Amasya Belediyesi'ne açıldı?" dedi.

Amasya'da 8 eğlence mekanının ruhsatlarının iptal edilerek kapatılmasına ilişkin önce Başkan Turgay Sevindi sosyal medya hesabından "Toplumsal yapımıza zarar verebilecek mekanların faaliyetlerine son vereceğimizi söylemiştik. Bugün bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz" açıklaması yapmış, ardından Amasya Valisi Önder Bakan da "Ruhsat iptal işlemleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun valiliklere verdiği yetki doğrultusunda Amasya Valiliği tarafından yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

"Biz kimseden rol çalmıyoruz"

Bugün meclis toplantısında konuşan Başkan Sevindi, "Biz kimseden rol çalmıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. 2024 Şubat ayında söz vermiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Bu işletmeleri Valiliğimiz ve Emniyet Müdürlüğümüzle beraber kapattık. Bu işletmeleri biz haricinde bir kurum kapattı ise davalar neden Amasya Belediyesi'ne açıldı? Bunun cevabı herkes tarafından sorgulanmalı. Bir işletmeyi kim açtıysa ancak o kapatabilir. Bu işletmeleri bizden önce Cumhur İttifakı döneminde açılmış. Ama biz sorumluluk aldığımızda birileri rol çaldı diye düşünürüm. Biz verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Amasya'da toplumsal yapımızı bozan bu tip mekanlara ruhsat vermedik" sözlerine yer verdi.

"Kimse Amasya Belediyesi'nin emeğini gasp etmesin"

Ruhsat alınmak istenen 2 masaj salonuna da izin vermediklerine değinen Sevindi, "Şehrin huzur ve güvenliği hepimiz için önemli. Bu huzur ve güveni biz Amasya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile tesis etmeye devam edeceğiz. Kimse Amasya Belediyesi'nin emeğini gasp etmesin. 20 yıldır iktidarda olan parti bu mekanlar için sorumluluk almamış. Bugün geldiğimizde bizim aldığımız sorumluluğun üzerinden siyaset yapmasın. Biz işletme ruhsatlarını kapattık, iptal ettik. Onlar da dava açtılar. Bir kısmı yürütmeyi durdurma almıştı. Yapmış olduğumuz savunmalarla yürütmeyi durdurmaları da kaldırdık. İşyeri ruhsatlarını iptal ettiğimiz mekanların hiçbirisi şu anda faaliyette değil" şeklinde konuştu. - AMASYA