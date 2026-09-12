Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı sanayi esnafının sorunlarını yerinde dinledi - Son Dakika
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Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı sanayi esnafının sorunlarını yerinde dinledi

Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı sanayi esnafının sorunlarını yerinde dinledi
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Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve il teşkilatı, sanayi sitesindeki esnafı ziyaret ederek sorun, talep ve beklentileri dinledi. Kaya, bölge bölge yürüttükleri çalışmaları değerlendirme raporu haline getirip çözüm önerileriyle kamuoyuna sunacaklarını söyledi.

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya ve il teşkilatı; sanayi esnafını ziyaret ederek sorun, talep ve beklentileri dinledi.

Sanayi sitesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde esnaflarla bir araya gelen İl Başkanı Cemal Kaya ve beraberindeki teşkilat üyeleri, esnafın yaşadığı sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Bol bol not alındığı gezide konuşan İl Başkanı Cemal Kaya; "Sorun ve talepleri yerinde dinlemeye devam ediyoruz. Değerlendirme raporu alarak çözüm önerileri sunuyoruz. Kırşehir'de bölge bölge yaptığımız çalışmaları raporlar halinde çözüm önerileri ile kamuoyuna sunacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı sanayi esnafının sorunlarını yerinde dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anahtar Parti Kırşehir teşkilatı sanayi esnafının sorunlarını yerinde dinledi - Son Dakika
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