Ankara\'da Bayraktaroğlu, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Fajkowski\'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski'yi kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı" ifadeleri kullanıldı.