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Ankara, Yeşil Bir Başkent Olacak - Son Dakika
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Ankara, Yeşil Bir Başkent Olacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın yeşil bir başkent olacağını ve eski günlerine döneceğini söyledi. Altınok, trafik ve ulaşım problemlerini çözeceklerini, metro ağını geliştireceklerini ve havalimanı metrosunun ihalesini yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Çankaya'da da birçok hizmete imza atacaklarını ve Ankara'daki kanalizasyon problemine çözüm bulacaklarını ifade etti.

Ankara, Yeşil Bir Başkent Olacak
26.01.2024 - 13:39,
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara, ormanlar şehri olacak. Ankara, yeşil bir başkent olacak. Ankara, eski parıltılı ve ışıltılı günlerine dönecek. Problemleri çok kısa bir dönemde çözeceğiz" dedi.

Turgut Altınok, Kızılay'da esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinleyerek, yerel seçimde desteklerini istedi. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Altınok, "Ankara'da ciddi bir trafik, ulaşım problemi var. Akşam ya da sabah Kızılay'a gelin, otobüs kuyruklarının uzadığını göreceksiniz. Nedeni de şu; Ankara Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin tamirini yapamıyor. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Ankara metro hattı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir. Sayın Mansur Yavaş'ın Ankaralıya '58 kilometre metro yapacağım' diye sözü var. Ankara'da yaptığı 5 santim metro hattı yoktur. Yeni açtığı bulvarlar yok. Kızılay'da ciddi bir otopark problemi var. Burayla ilgili projelerimiz var. Kızılay'ı pırıl pırıl, ışıl ışıl yapacağız. Yaşayan bir şehir, kentin kalbi yapacağız. Yine tarih ve kültür yolu projemiz ile Ulus'u cazibe merkezi yapacağız" diye konuştu.

'HAVALİMANI METROSUNUN İHALESİNİ YAPACAĞIZ'

Ankara'nın 5 yılda ışığını kaybettiğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti: "Ankara, sönen bir Ankara olmuştur. Yeşil alanları, ağaçları sökülmüştür. Onun yerine taşlar getirmiştir. Ankara, ormanlar şehri olacak. Ankara, yeşil bir başkent olacak. Ankara, eski parıltılı ve ışıltılı günlerine dönecek. Problemleri çok kısa bir dönemde çözeceğiz. Ulaştırma Bakanı'mızla iki saat oturduk, Ankara'daki metro ağını hızlı bir şekilde geliştirme üzerine konuştuk. Ankara'mızın birçok noktasına vatandaşlarımız kısa sürede metroyla gidecek. Özellikle havaalanı; başka ülkelere baktığınızda havaalanına metrosu olmayan başkent yok. Havalimanı metrosunun ihalesini yapacağız. Keçiören metrosunu da genişleteceğiz."

'ÇANKAYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI'

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen mevcut Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın da Çankaya'da pek çok hizmete imza atacağını belirten Altınok, "Çankaya'da çok güzel projelerimiz var. Genç bir belediye başkan adayımız. Kalecik'te birçok yeni projeyi hayata geçirmiş olan dinamik, vizyon sahibi bir belediye başkan adayımız var. Atamızdan miras olan Çankaya, hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri almalı. Birçok hizmete ihtiyacı olan bir Çankaya var. Çankaya'mıza çok büyük hizmetler yapacağız" dedi.

'ANKARA'DA HALA KANALİZASYON PROBLEMİ VAR'

Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ankara'nın yararına olan ne varsa kabul ettiklerini söyleyen Altınok, "Ankara için yapacağım dediği ne varsa, milyarlarca kredi verdik. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı verdiğimiz kredileri bile değerlendiremedi. Bunların ihalelerini bile yapamadı. Hala Polatlı'ya bir su gelmedi. Olacak şey mi? Hala Ankara'da kanalizasyon problemi var" diye konuştu. Altınok, esnaf ziyaretinin ardından Maltepe Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrası lokma dağıtan Altınok, cemaatle de sohbet etti.

Kaynak: DHA
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