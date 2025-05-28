Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Toplantısı Gerçekleşti

Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (ANTAB) 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği'ne seçildi.

ANTAB 2025 Yılı İlk Dönem Olağan Meclis Toplantısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve ANTAB Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında ve üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. 2024 yılı faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıda encümen, bir yıl süreyle görev alacak. Plan ve Bütçe ile Kültür ve Turizm Komisyonlarına üye seçiminin de gerçekleştiği toplantıda, Cem Kotan bu yıl da Plan ve Bütçe Komisyon Üyeliği'ne seçildi. Başkan Kotan ile beraber Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yer aldı. Toplantıda ayrıca, turizmin başkenti Antalya'nın yeni sezon beklentilerinin karşılanması ve turizm çalışmaları için birlik ve beraberlik vurgusu da yapıldı. - ANTALYA