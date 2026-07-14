ASO Başkanı: 15 Temmuz'da millet iradesini tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika
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ASO Başkanı: 15 Temmuz'da millet iradesini tüm dünyaya gösterdi

ASO Başkanı: 15 Temmuz\'da millet iradesini tüm dünyaya gösterdi
14.07.2026 09:45
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ASO Başkanı Seyit Ardıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yaptığı açıklamada, hain darbe girişimini lanetleyerek, milletin gösterdiği cesaret ve birlik ruhunun unutulmayacağını vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkarak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

"15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir"

15 Temmuz gecesi ortaya konulan cesaret, birlik ve dayanışma ruhunun hafızalara kazındığını ifade eden Ardıç, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'cu yıl dönümünde, demokrasimize, milli irademize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, demokrasisine, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkarak, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. O gece ortaya konulan cesaret, birlik ve dayanışma ruhu, milletimizin tarih boyunca sergilediği kararlılığın en güçlü örneklerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır" diye konuştu.

"O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı olmuştur"

Ankara Sanayi Odası olarak, demokrasiye ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılıklarını aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceklerini aktaran Ardıç, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, köklü devlet geleneği ve sarsılmaz milli birliğiyle, nereden ve kimden gelirse gelsin hiçbir tehdide boyun eğmeyecek kudrete sahiptir. Hiçbir odak ve girişim, milletimizin iradesini teslim alamayacaktır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı duruşla demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkma kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. O gece ortaya konulan milli birlik ruhu, demokrasiye sahip çıkma kararlılığıyla tüm milletler için ilham ve cesaret kaynağı olmuştur. Ankara Sanayi Odası olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da demokrasiye ve milli iradeye olan sarsılmaz bağlılığımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim, istihdam ve ihracatla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'cu yıl dönümünde, demokrasimiz ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Yerel Haberler, Seyit Ardıç, 15 Temmuz, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika ASO Başkanı: 15 Temmuz'da millet iradesini tüm dünyaya gösterdi - Son Dakika

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