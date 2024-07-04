Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde liderler bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde liderler bir araya geldi

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi.

04.07.2024 20:33
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Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi.

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi. Üçlü zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler ele alınırken Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve İslamofobi gibi bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Zirvede, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılar gerçekleştirmiş olan üçlü iş birliği sürecinin liderler düzeyine taşınması kararlaştırıldı. Üç ülke arasındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi teyit edildi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin üç ülke halklarının refahına katkı yapmanın yanı sıra bölgesel ve küresel barışa ve istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kalındı.

İhtilafların egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ilkeleri gözetilerek ilgili ülkeler arasında diyalog yoluyla çözümlenmesine öncelik verilmesine üç ülkenin desteği vurgulandı. Terörle mücadele başta olmak üzere sınır aşan tehditlerle mücadelede üç ülke arasındaki iş birliğinin önemi ve bu konudaki ortak kararlılık keza teyit edilirken, üçlü iş birliği sürecinin ardından toplantılarının önümüzdeki dönemde Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Pakistan, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde liderler bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde liderler bir araya geldi - Son Dakika
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