Atakum Belediye Başkanı Türkel: Birliğimiz, beraberliğimiz hep sürsün

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ön seçimde oy kullanan herkese teşekkür ederek, "Birliğimiz, beraberliğimiz hep sürsün. Yolumuz, hep açık olsun" dedi.

Atakum'da on binlerce insan İmamoğlu'na destek için Atakum'da oy kullandı. Parti binası ile Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezine gelen vatandaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için İmamoğlu'na destek verdi. Seçim sonrası açıklama yapan CHP Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, "Ekrem Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı için 5 bin 106 parti üyemiz ve 38 bin 997 gönüllü yoldaşımız oy kullandı. Toplamda 44 bin 103 oy kullanıldı" dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından demokrasi yürüyüşüne geçen halk, ellerinde pankartlar ve dövizlerle yürüdü.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugün Atakum'da 44 bin yurttaşımıza, buraya gelip, demokrasiye sahip çıktığı için minnettarım. Çok sayıda arkadaşımız aradı, saygılarını sundu, 'gelemiyoruz' dediler. Kıymetli hemşehrilerim yürüyeceğiz. 'Hak, hukuk, adalet' diyeceğiz. Artık, fabrika ayarlarına dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes, fikrini özgürce söyleyebilmeli. Birliğimiz, beraberliğimiz hep sürsün. Yolumuz, hep açık olsun" diye konuştu. - SAMSUN