Atakum Belediyesi 2024 İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Atakum Belediyesi 2024 İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakum Belediyesi 2024 İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yeni yılda da 'İşimiz Gücümüz Atakum' diyerek şehri örnek bir kent haline getirmek için 7/24 çalışacaklarını söyledi. Belediyenin gerçekleştirdiği projeler arasında araç bakımı, parkların yenilenmesi ve spor alanlarının iyileştirilmesi yer alıyor.

03.01.2025 16:01  Güncelleme: 16:03
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Yeni yılda da 'İşimiz Gücümüz Atakum' diyerek daha da büyük azimle, memleketimizi örnek bir kent haline getirmek için 7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in talimatıyla belediyenin kendi bünyesinde oluşturulan atölyelerde araç bakımı, pano yapımı, masa, sandalye ve konteyner üretimi gibi birçok çalışma gerçekleştirildi. Atıl durumda bulunan Atakum Halk İskelesi ile kentin simge yerlerinden Çakırlar Korusu tamamen yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediyenin Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, Başkan Türkel'in başlattığı çalışmalarla belediyeye ait 112 adet araç ve iş makinesinin onarımını yaparak yeniden kullanıma hazır hale getirdi. Kırsal mahallelerde bulunan köy konakları ve tesislerde boyama, inşaat, demir doğrama ve ahşap çalışmaları gerçekleştirdi. 63 adet ibadethanenin ve 40 okulun bakım ve onarımı yapıldı. 208 parkın aydınlatma sistemi ile piknik masası, oturma bankı gibi donatı elemanları yenilenerek hizmete sunuldu.

Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, düğün salonları gibi birçok tesisin bakım onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye atölyelerinde üretilen piknik masaları, sandalyelerin yanı sıra büyük boy mangallar piknik ve mesire alanlarında vatandaşların kullanıma sunuldu. Ayrıca tuvalet ve mescitlerin aydınlatılması ile çit yenileme çalışmaları yürütüldü. 500 adet yeni çöp konteyneri ile 250 adet ayaklı çöp kovası üretildi. Toplamda bin 200 çöp konteyneri yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Geçen Aralık ayında faaliyete geçirilen Kent Lokantası ile çok sayıda tesisin masa ve sandalyeleri de belediyenin imal atölyelerinde üretildi.

Sportif faaliyetleri desteklemek amacıyla kentteki spor alanları adım adım yenilendi. Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla halı sahalardaki zamanla yıpranan tel örgüler, kale direkleri ve fileler kullanıma hazır hale getirildi. Yeni halı sahaların zemine yerleştirilmesiyle estetik görünüme kavuşan spor alanları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mimarsinan Mahallesi sahilinde uzun süredir atıl durumda bulunan Atakum Halk İskelesi Başkan Türkel'in başlattığı çalışmalarla yeni çehresine kavuştu. İskelenin tahta kaldırımını onarıldı, aydınlatma sistemi yenilendi. Atakum'un simge yerlerinden biri olan iskele, üç yılın ardından yeni görünümüyle vatandaşlarla buluştu. Belediye ekipleri, Türkiye'nin önemli Longoz ormanlarının yer aldığı Çakırlar Korusu'nda özverili çalışmalar yürüttü. İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan tesiste spor alanları, parklar, düğün salonu, yürüyüş parkurları, ahşap köprünün yanı sıra kafe ve restoranlar özenle tadilat edildi.

"7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğiz"

Yıl boyu sık sık saha ziyaretleri yaparak çalışmaları yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, kentte en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışarak, memleketimizi güzelleştirme mücadelemiz günden güne büyüyor. Yeni yılda da 'İşimiz Gücümüz Atakum' diyerek daha da büyük azimle, memleketimizi örnek bir kent haline getirmek için 7/24 esasıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bize inanan on binlerin güvenini boşa çıkarmayacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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