Aydın\'dan Özgür Özel\'e Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in biran önce aklını başına alması gerekiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek muhabir Cihan Kizir ile bir araya geldi.

Türkiye'nin yerli ve milli firmaları arasında yer alan İhlas Haber Ajansı'nı yakında takip ettiklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İHA'nın çalışmalarından oldukça memnun olduklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına da sert bir şekilde tepki gösteren Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Maalesef Türkiye'de belli bir konuma gelmiş pek çok yerli ve milli firmalarımız şirketlerimizle ilişkin olarak hakikaten ana muhalefetin düştüğü pozisyona üzülüyoruz. Bu ülkenin ana muhalefeti aslında bir sonraki seçimin belki iktidar ortağı olur ya da iktidara talip olur ama iktidara talip olan bir siyasi partinin genel başkanının yani ben iktidara muhalefet ettim derken ülkesine ve milletine muhalefet etmesi ve akıl tutulmasıdır. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok. Bu firmalarla Türkiye gurur duyuyor. Bu firmalar Türkiye ekonomisine katkı sunan çok önemli firmalardır. Bu firmaların çökmesi bu firmaların boykot neticesinde ekonominin zayıflatılmaya çalışılması Türkiye'yi aşağı çekecek. Türkiye ekonomisine adeta dinamit koyacak. Bu durum hiç kimseye yaramayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aklını başına alması gerektiğini de vurgulayan Bakan Yardımcısı Aydın, "Yani dolayısıyla bir an önce aklını başına alması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten bir devam eden bir yargı süreci var. Bu yargı süreci kendin ve mecrası içerisinde bağımsız ve tarafsız yargı makamlarca yürütülüyor. ve bu yargı sürecinde ileri sürülen iddiaların hiç birisine cevap veremiyorlar. Buna cevap veremediği gibi aynı zamanda Türkiye'deki yerli ve milli takım firmalara boykot çağrısı yapması çok çok da acınacak bir pozisyon. Kaldı ki yıllardır bakın İsrail'de Filistin'e ciddi bir soykırım var Gazzeli kardeşlerimizi çok ciddi manada bir mağduriyeti söz konusu bir masumiyeti söz konusudur. Yani bizler özellikle o devasa İsrail firmalarına karşı boykot çağrıları yaparken ana muhalefet partisi neredeydi? Ana muhalefetin genel başkanı neredeydi? Yani o firmalara boykot çağrısı yapamayan kendi ülkesinin kendi milletin geliştirdiği büyüttü bu firmalara acımasız bir şekilde bir boyut çağrısı yapması kabul edilemez ve zaten her tarafından da bu takdir görmeyecektir. Bu tabii ki siyaset üretememenin vermiş olduğu bir acziyeti gösteriyor. İşte o iddialara cevap verememenin vermiş olduğu bir köşeye sıkışmışlığı gösteriyor. Diliyoruz ve umuyoruz yargımız tarafsız ve yargısız bir şekilde bu iddiaları devam ettirecek ve nihayetinde de kararı verecek, hepimizde bu karara saygı duyacağız" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İHA ziyareti sonrası basın sitesinde gazetecilerle bir araya gelerek sohbet etti. - ADIYAMAN