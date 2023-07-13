AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti

13.07.2023 17:42

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin CHP'nin yaptığı başvuruyu görüştü. AYM, bazı maddelerin iptaline karar verdi.

YÜKSEK MAHKEME KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), bugünkü Genel Kurul gündemine, CHP'nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu aldı. Başvuruyu inceleyen Genel Kurul, bazı hükümlerin iptaline, bazılarının iptal isteminin ise reddine hükmetti.

HANGİ MADDELER İPTAL EDİLDİ

İptal edilenler arasında, aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.

KARARLARIN GEREKÇESİ DAHA SONRA YAZILACAK

Yüksek Mahkeme ayrıca, Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesinin aldığı kararların gerekçesi daha sonra yazılacak.

YORUMLAR
500

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Anayasa Mahkemesi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:52 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
16:49 Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti
16:35 AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
16:31 Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi
16:31 Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı
16:28 Gazetecinin oğlunu öldürüp cesedini derin dondurucuda saklayan katil zanlısı tutuklandı
16:10 Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi
16:05 Luis Nani, Adana Demirspor'a imza atmak için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 17:47:40. #1.13#
SON DAKİKA: AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement