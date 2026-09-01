Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini artırma ve yeni kara ulaşım bağlantıları kurma çalışmalarını açıkladı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini artırma ve yeni kara ulaşım bağlantıları kurma çalışmalarını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini artırma ve yeni kara ulaşım bağlantıları kurma çalışmalarını açıkladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Ermenistan ile karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda çalıştıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Ermenistan ile birlikte karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temaslarına devam ediyor. Zirvede yaptığı konuşmada bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Azerbaycan ve Ermenistan'ın 30 yılı aşkın süren çatışmaya son vererek barış anlaşmasının metnini parafladıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Böylelikle, uzun yıllar süren çatışmaların yaşandığı Güney Kafkasya bölgesi, bir barış bölgesine dönüşüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993 yılında kabul ettiği dört karar, 30 yıl sonra, 3 yıl önce yerine getirildi. Azerbaycan artık Ermenistan'a petrol ürünleri tedarik ediyor ve üçüncü ülkelerin yüklerinin transit geçişini sağlıyor. Ermenistan ile birlikte karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ticaretin ürün yelpazesinin genişletilmesi ve yeni kara ulaşım bağlantılarının oluşturulması konusunda çalışıyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) barışın uygulanmasında hiçbir rol oynamadığını belirten Aliyev, "Azerbaycan, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tamamen kendisi yeniden tesis etti. BM Güvenlik Konseyi kararlarının kısa süre içerisinde uygulanması, uygun mekanizmaların geliştirilmesini gerektiriyor. Bunun yapılması halinde, BM'nin itibarının ve örgütün çatışmaların çözümündeki rolünün güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Yakın zamana kadar 4 yıl boyunca Bağlantısızlar Hareketi'ne başkanlık eden Azerbaycan, bundan sonra da uluslararası ilişkilerde çok taraflılık ilkesinin güçlendirilmesine katkısını sürdürecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şanghay İşbirliği Örgütü, İlham Aliyev, Dış Politika, Ermenistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini artırma ve yeni kara ulaşım bağlantıları kurma çalışmalarını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ile ticaret hacmini artırma ve yeni kara ulaşım bağlantıları kurma çalışmalarını açıkladı - Son Dakika
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