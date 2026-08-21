Babadağ Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor

Babadağ Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki okul bahçesinin öğrenciler tarafından farklı hava şartlarında daha rahat kullanılabilmesi amacıyla çatı yapımına başladı. Belediye Başkanı Murat Kumral, çalışmaları yerinde inceledi.

Babadağ Belediyesi, Yeniköy Mahallesi'nde öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin sosyal etkinliklerinde kullanımına sunulan okul bahçesinin daha işlevsel hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Okul bahçesi, yapımına başlanan çatıyla birlikte güneş, yağmur ve diğer hava şartlarından daha az etkilenecek. Bahçe böylelikle hem öğrenciler hem de mahalle sakinleri için daha kullanışlı bir alana dönüştürülecek.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral da Yeniköy Mahallesi'ndeki çalışma alanını ziyaret ederek devam eden imalatları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Kumral, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda belediye çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.