Bahçeli, helal tasarrufa göz dikenlere en güçlü yaptırımların uygulanacağını söyledi

Bahçeli, helal tasarrufa göz dikenlere en güçlü yaptırımların uygulanacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli, milletin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımların kuşkusuz uygulanacağını belirtti. Bunların aklanma ve arınma fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bahçeli: "Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Bunlar aklanma, arınma fırsatı olarak değerlendirilmelidir"
Kaynak: İHA
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