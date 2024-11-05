Bahçeli: İmamoğlu ile Görüşmem Uygun Değil

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler"

ANKARA Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü bu görüşmeden istismarla yanlış yorumlarla Türkiye'de bazı gelişmelere MHP'yi de bulaştırmak isteyebilirler" dedi.